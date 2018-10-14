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Артём Дзюба: на поле в Сочи много песка. Сначала казалось, что под водой бежишь (видео)

Капитан сборной России Артём Дзюба после победы над Турцией в рамках Лиги наций (2:0) остался недоволен качеством поля на стадионе "Фишт" в Сочи, передаёт Rusfootball.info.

- Очень тяжёлое поле, из-за этого поначалу казалось, что как будто под водой бежишь… Голуби? В первом тайме нам всем было так плохо, что я даже не видел особо голубей. Пару раз они пытались перехватить мяч, но я фокусировался на своих задачах.

– Почему плохо было?

– Не знаю, может, график плотный, и поле очень тяжёлое. Пришлось ждать, когда «второе дыхание» откроется. Очень много песка, моментально «сели» ноги. Надо было перебороть этот момент, а во втором тайме стало легче играть.

– Показалось, что вас и не хватило на весь матч.

– Хочешь или не хочешь, все устают. График плотный, плюс в моей игре очень много борьбы и единоборств. С моим ростом и весом к этому нужно привыкать. В Европе ребята постоянно в таком графике играют, я ими восхищаюсь. Всё от головы идёт. Тяжело, но главное – играть на команду.

Полное интервью:

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Теги: Дзюба Сборная России Rвидео
Сегодня, 22:24
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#2  Санитар для Кутарбы  Гагра (Сегодня, 22:58)
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online
Болеет за:
«Динамо К»
Это просто позор - в таких шикарных погодных условиях и не суметь подготовить поле хотя бы для матча сборной. rage
Регистрация: 12.07.2018 [жалоба]
#1  Visio  Санкт-Петербург (Сегодня, 22:51)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Герой Че....
Регистрация: 17.05.2015 [жалоба]
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