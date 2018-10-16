Евгений Макеев: "Спартак" заявил, что Глушаков и Ещенко в "молодёжке" форму набирают? Вот бред

Экс-защитник "Спартака" Евгений Макеев, выступающий сейчас за "Сочи",поделился мнением по поводу ситуации с футболистами красно-белых Денисом Глушаковым и Андреем Ещенко, отстраненными от основной команды за лайк в инстаграме под постом с критикой главного тренера "Спартака" Массимо Карреры."Это был просто повод отодвинуть их от дел. В тот год, когда я работал с Каррерой, в команде всё было гладко. Если смотреть со стороны, это выглядит просто как повод выгнать футболистов из команды. По мне, это бред.Глушаков и Ещенко — не глупые люди. Глупо было бы ставить лайк на такую аудиторию и не ожидать последствий. Думаю, они сделали это просто машинально, а там уже — как трактовал эту ситуацию клуб. Клуб заявил, что они в "молодёжке" форму набирают? Вот же бред", — сказал Макеев.