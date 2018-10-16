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Евгений Макеев: "Спартак" заявил, что Глушаков и Ещенко в "молодёжке" форму набирают? Вот бред

Экс-защитник "Спартака" Евгений Макеев, выступающий сейчас за "Сочи",поделился мнением по поводу ситуации с футболистами красно-белых Денисом Глушаковым и Андреем Ещенко, отстраненными от основной команды за лайк в инстаграме под постом с критикой главного тренера "Спартака" Массимо Карреры.

"Это был просто повод отодвинуть их от дел. В тот год, когда я работал с Каррерой, в команде всё было гладко. Если смотреть со стороны, это выглядит просто как повод выгнать футболистов из команды. По мне, это бред.

Глушаков и Ещенко — не глупые люди. Глупо было бы ставить лайк на такую аудиторию и не ожидать последствий. Думаю, они сделали это просто машинально, а там уже — как трактовал эту ситуацию клуб. Клуб заявил, что они в "молодёжке" форму набирают? Вот же бред", — сказал Макеев.

"Sport24"
Теги: Глушаков Ещенко Каррера Спартак Макеев
Сегодня, 17:51
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#1  Сибирячок   (Сегодня, 18:03)
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Болеет за:
«Спартак»
Макей, а ты видел их последние игры за основу и особенно за дубль? Это же слёзы, их и без лайков надо списывать из футбола. Они ж и в ветеранском не потянут даже.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
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