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Черчесов, Слуцкий или Жардим? Кто будет тренировать московский "Спартак" после увольнения Карреры
Массимо Каррера больше не будет тренировать московский "Спартак" - на следующий день после поражения от "Арсенала" совет директоров принял решение уволить специалиста. О том, кто заменит Массимо, который подарил "красно-белым" первое за 16 лет чемпионство.
Вчера вечером, проиграв третью домашнюю игру подряд, "Спартак" повторил клубный антирекорд. До этого три поражения при своих болельщиках кряду "красно-белые" допускали в 1995 и 2004. Москвичи по итогам тура откатились на шестую позицию: Каррера пустил вперёд не только "Зенит" с "Краснодаром", но и омолодившийся ЦСКА с проблемным "Локомотивом".
Проблемы "красно-белых" заключаются не только в результатах, но и в игре. Причем - в совершенно разных компонентах. В первую очередь, в обороне. Это вдвойне болезненно в данном случае, если учитывать, что итальянца пару лет назад приглашали в "Спартак" именно для того, чтобы решить вопрос с защитой, которая была традиционно (в новейшей истории москвичей) исключительно слабым местом. Во-вторых, в 11-м туре "Спартак" впервые забил с игры. И это уже ни в какие ворота.
Массимо Каррера: может, дело во мне?
Прежде чем переходить к центральной теме нашего разговора, хотелось бы отметить, что итальянец стал проседать и в том, в чём ему не было равных (по крайней мере, так считали болельщики "красно-белых") - в общении с журналистами. Якобы Каррера всегда знает, что ответить, не жалуется и не оправдывается, ведёт себя перед прессой исключительно достойно и грамотно.
Но в течение последних месяцев Массимо, создаётся ощущение, потерял уверенность. Практически не отвечает на задаваемые (даже абсолютно конкретные) вопросы, предпочитая повторять, словно мантру, фразу о том, что им надо работать и исправлять ошибки. Помимо этого, случались даже некорректные моменты. Когда после победы ЦСКА над "Реалом" у итальянца спросили, не стоит ли "Спартаку" в этом плане равняться на "армейцев", Карерра ответил:
- В моей команде есть игроки, которые любят играть в футбол. Мы не умеем обороняться в штрафной все 90 минут, - будто в недавнем дерби именно "красно-синие" играли с акцентом на оборону против куда более раскрепощённого и атакующего противника.
Валерий Рейнгольд: если бы я сыграл как Кутепов, мне бы команда просто морду набила
Последнее время дела у главного тренера "Спартака" шли не очень. И руководство не дало ещё одну возможность что-либо исправить. Массимо Каррера был уволен сегодняшним утром.
В принципе, можно было догадаться и раньше. В пользу этого в том числе говорил и тот факт, что Глушакову и Ещенко, которых Каррера отстранил, делали британские визы ("красно-белым" скоро играть с "Рейнджерс").
Уже через пару часов после неудачи "Спартака" в игре против тульского "Арсенала" "Спорт-Экспресс" сообщил, что вопрос с увольнением итальянского специалиста уже решён. Даже выбран исполняющий обязанности - ассистент Массимо Рауль Рианчо (собственно, так и произошло). Это же издание стало главным инсайдером по теме - в скором времени был опубликован шорт-лист специалистов, которых рассматривает клуб.
В него вошёл даже главный тренер сборной России Станислав Черчесов, показавший с национальной командой отличный результат на прошедшем чемпионате мира. Но верится в это, честно говоря, слабо, несмотря на то, что "Спартак" команда для Черчесова не чужая (более того, он уже трудился в стане москвичей главным тренером в конце нулевых, пусть и не слишком удачно). Когда Леонид Слуцкий совмещал работу в сборной и в ЦСКА футбольная общественность недовольно роптала, мол, это не дело и сборной пойдёт только во вред. После провала Слуцкого гул на эту тему стоял уже открытый - так что РФС вряд ли пойдёт на это.
Тем более, этого действительно не стоит делать, ведь дела у наших сборников пока идут просто отлично. Ненароком что-нибудь сломать или испортить наверняка опасается и сам Черчесов.
Также в список входят Леонид Слуцкий, Курбан Бердыев, Леонардо Жардим и неназванный немецкий тренер. Насчет немца по понятным причинам ничего сказать невозможно. Леонид Слуцкий сейчас в Голландии (его "Витесс" идёт пятым) и вряд ли захочет возвращаться на родину - он уже довольно долго пробует себя в Европе и на данный момент в этом весь его профессиональный интерес. Насчёт Курбана Бердыева сказать сложно, ведь он уже пробовал перейти в стан Народной команды, но на его условия (Бердыев хотел слишком много власти) Федун не пошёл и вроде как даже разозлился.
Француз, недавно уволенный из "Монако", выглядит пока что самым реальным вариантом. Собственно, на него руководство "Спартака" ставку и делает. Вариант на бумаге выглядит очень неплохим, но неплохие европейские варианты у "красно-белых" за последние десять лет уже были - напоминать, чем заканчивались эти попытки, думаю, даже не стоит.
Помимо этого списка, "Чемпионат" поделился информацией о том, что "Спартак" рассматривает кандидатуру и Роджерса, тренировавшего когда-то "Ливерпуль" (с ним он занял второе место в АПЛ), а теперь трудоустроенного в Шотландии. Но в это не верится совсем, да и не хочется верить - Англия и тем более Шотландия очень специфические турниры, так что нет даже намёка на уверенность, что "Спартаку" подойдёт британец.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
фото: readfootball.com
Вчера вечером, проиграв третью домашнюю игру подряд, "Спартак" повторил клубный антирекорд. До этого три поражения при своих болельщиках кряду "красно-белые" допускали в 1995 и 2004. Москвичи по итогам тура откатились на шестую позицию: Каррера пустил вперёд не только "Зенит" с "Краснодаром", но и омолодившийся ЦСКА с проблемным "Локомотивом".
Проблемы "красно-белых" заключаются не только в результатах, но и в игре. Причем - в совершенно разных компонентах. В первую очередь, в обороне. Это вдвойне болезненно в данном случае, если учитывать, что итальянца пару лет назад приглашали в "Спартак" именно для того, чтобы решить вопрос с защитой, которая была традиционно (в новейшей истории москвичей) исключительно слабым местом. Во-вторых, в 11-м туре "Спартак" впервые забил с игры. И это уже ни в какие ворота.
Массимо Каррера: может, дело во мне?
Прежде чем переходить к центральной теме нашего разговора, хотелось бы отметить, что итальянец стал проседать и в том, в чём ему не было равных (по крайней мере, так считали болельщики "красно-белых") - в общении с журналистами. Якобы Каррера всегда знает, что ответить, не жалуется и не оправдывается, ведёт себя перед прессой исключительно достойно и грамотно.
Но в течение последних месяцев Массимо, создаётся ощущение, потерял уверенность. Практически не отвечает на задаваемые (даже абсолютно конкретные) вопросы, предпочитая повторять, словно мантру, фразу о том, что им надо работать и исправлять ошибки. Помимо этого, случались даже некорректные моменты. Когда после победы ЦСКА над "Реалом" у итальянца спросили, не стоит ли "Спартаку" в этом плане равняться на "армейцев", Карерра ответил:
- В моей команде есть игроки, которые любят играть в футбол. Мы не умеем обороняться в штрафной все 90 минут, - будто в недавнем дерби именно "красно-синие" играли с акцентом на оборону против куда более раскрепощённого и атакующего противника.
Валерий Рейнгольд: если бы я сыграл как Кутепов, мне бы команда просто морду набила
Последнее время дела у главного тренера "Спартака" шли не очень. И руководство не дало ещё одну возможность что-либо исправить. Массимо Каррера был уволен сегодняшним утром.
В принципе, можно было догадаться и раньше. В пользу этого в том числе говорил и тот факт, что Глушакову и Ещенко, которых Каррера отстранил, делали британские визы ("красно-белым" скоро играть с "Рейнджерс").
Уже через пару часов после неудачи "Спартака" в игре против тульского "Арсенала" "Спорт-Экспресс" сообщил, что вопрос с увольнением итальянского специалиста уже решён. Даже выбран исполняющий обязанности - ассистент Массимо Рауль Рианчо (собственно, так и произошло). Это же издание стало главным инсайдером по теме - в скором времени был опубликован шорт-лист специалистов, которых рассматривает клуб.
В него вошёл даже главный тренер сборной России Станислав Черчесов, показавший с национальной командой отличный результат на прошедшем чемпионате мира. Но верится в это, честно говоря, слабо, несмотря на то, что "Спартак" команда для Черчесова не чужая (более того, он уже трудился в стане москвичей главным тренером в конце нулевых, пусть и не слишком удачно). Когда Леонид Слуцкий совмещал работу в сборной и в ЦСКА футбольная общественность недовольно роптала, мол, это не дело и сборной пойдёт только во вред. После провала Слуцкого гул на эту тему стоял уже открытый - так что РФС вряд ли пойдёт на это.
Тем более, этого действительно не стоит делать, ведь дела у наших сборников пока идут просто отлично. Ненароком что-нибудь сломать или испортить наверняка опасается и сам Черчесов.
Также в список входят Леонид Слуцкий, Курбан Бердыев, Леонардо Жардим и неназванный немецкий тренер. Насчет немца по понятным причинам ничего сказать невозможно. Леонид Слуцкий сейчас в Голландии (его "Витесс" идёт пятым) и вряд ли захочет возвращаться на родину - он уже довольно долго пробует себя в Европе и на данный момент в этом весь его профессиональный интерес. Насчёт Курбана Бердыева сказать сложно, ведь он уже пробовал перейти в стан Народной команды, но на его условия (Бердыев хотел слишком много власти) Федун не пошёл и вроде как даже разозлился.
Француз, недавно уволенный из "Монако", выглядит пока что самым реальным вариантом. Собственно, на него руководство "Спартака" ставку и делает. Вариант на бумаге выглядит очень неплохим, но неплохие европейские варианты у "красно-белых" за последние десять лет уже были - напоминать, чем заканчивались эти попытки, думаю, даже не стоит.
Помимо этого списка, "Чемпионат" поделился информацией о том, что "Спартак" рассматривает кандидатуру и Роджерса, тренировавшего когда-то "Ливерпуль" (с ним он занял второе место в АПЛ), а теперь трудоустроенного в Шотландии. Но в это не верится совсем, да и не хочется верить - Англия и тем более Шотландия очень специфические турниры, так что нет даже намёка на уверенность, что "Спартаку" подойдёт британец.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
фото: readfootball.com
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