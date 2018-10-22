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Черчесов, Слуцкий или Жардим? Кто будет тренировать московский "Спартак" после увольнения Карреры

Массимо Каррера больше не будет тренировать московский "Спартак" - на следующий день после поражения от "Арсенала" совет директоров принял решение уволить специалиста. О том, кто заменит Массимо, который подарил "красно-белым" первое за 16 лет чемпионство.

Черчесов, Слуцкий или Жардим? Кто будет тренировать московский "Спартак" после увольнения Карреры

Вчера вечером, проиграв третью домашнюю игру подряд, "Спартак" повторил клубный антирекорд. До этого три поражения при своих болельщиках кряду "красно-белые" допускали в 1995 и 2004. Москвичи по итогам тура откатились на шестую позицию: Каррера пустил вперёд не только "Зенит" с "Краснодаром", но и омолодившийся ЦСКА с проблемным "Локомотивом".

Проблемы "красно-белых" заключаются не только в результатах, но и в игре. Причем - в совершенно разных компонентах. В первую очередь, в обороне. Это вдвойне болезненно в данном случае, если учитывать, что итальянца пару лет назад приглашали в "Спартак" именно для того, чтобы решить вопрос с защитой, которая была традиционно (в новейшей истории москвичей) исключительно слабым местом. Во-вторых, в 11-м туре "Спартак" впервые забил с игры. И это уже ни в какие ворота.

Массимо Каррера: может, дело во мне?

Прежде чем переходить к центральной теме нашего разговора, хотелось бы отметить, что итальянец стал проседать и в том, в чём ему не было равных (по крайней мере, так считали болельщики "красно-белых") - в общении с журналистами. Якобы Каррера всегда знает, что ответить, не жалуется и не оправдывается, ведёт себя перед прессой исключительно достойно и грамотно.

Но в течение последних месяцев Массимо, создаётся ощущение, потерял уверенность. Практически не отвечает на задаваемые (даже абсолютно конкретные) вопросы, предпочитая повторять, словно мантру, фразу о том, что им надо работать и исправлять ошибки. Помимо этого, случались даже некорректные моменты. Когда после победы ЦСКА над "Реалом" у итальянца спросили, не стоит ли "Спартаку" в этом плане равняться на "армейцев", Карерра ответил:

- В моей команде есть игроки, которые любят играть в футбол. Мы не умеем обороняться в штрафной все 90 минут, - будто в недавнем дерби именно "красно-синие" играли с акцентом на оборону против куда более раскрепощённого и атакующего противника.

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Последнее время дела у главного тренера "Спартака" шли не очень. И руководство не дало ещё одну возможность что-либо исправить. Массимо Каррера был уволен сегодняшним утром.

В принципе, можно было догадаться и раньше. В пользу этого в том числе говорил и тот факт, что Глушакову и Ещенко, которых Каррера отстранил, делали британские визы ("красно-белым" скоро играть с "Рейнджерс").


Уже через пару часов после неудачи "Спартака" в игре против тульского "Арсенала" "Спорт-Экспресс" сообщил, что вопрос с увольнением итальянского специалиста уже решён. Даже выбран исполняющий обязанности - ассистент Массимо Рауль Рианчо (собственно, так и произошло). Это же издание стало главным инсайдером по теме - в скором времени был опубликован шорт-лист специалистов, которых рассматривает клуб.

В него вошёл даже главный тренер сборной России Станислав Черчесов, показавший с национальной командой отличный результат на прошедшем чемпионате мира. Но верится в это, честно говоря, слабо, несмотря на то, что "Спартак" команда для Черчесова не чужая (более того, он уже трудился в стане москвичей главным тренером в конце нулевых, пусть и не слишком удачно). Когда Леонид Слуцкий совмещал работу в сборной и в ЦСКА футбольная общественность недовольно роптала, мол, это не дело и сборной пойдёт только во вред. После провала Слуцкого гул на эту тему стоял уже открытый - так что РФС вряд ли пойдёт на это.

Тем более, этого действительно не стоит делать, ведь дела у наших сборников пока идут просто отлично. Ненароком что-нибудь сломать или испортить наверняка опасается и сам Черчесов.

Также в список входят Леонид Слуцкий, Курбан Бердыев, Леонардо Жардим и неназванный немецкий тренер. Насчет немца по понятным причинам ничего сказать невозможно. Леонид Слуцкий сейчас в Голландии (его "Витесс" идёт пятым) и вряд ли захочет возвращаться на родину - он уже довольно долго пробует себя в Европе и на данный момент в этом весь его профессиональный интерес. Насчёт Курбана Бердыева сказать сложно, ведь он уже пробовал перейти в стан Народной команды, но на его условия (Бердыев хотел слишком много власти) Федун не пошёл и вроде как даже разозлился.

Француз, недавно уволенный из "Монако", выглядит пока что самым реальным вариантом. Собственно, на него руководство "Спартака" ставку и делает. Вариант на бумаге выглядит очень неплохим, но неплохие европейские варианты у "красно-белых" за последние десять лет уже были - напоминать, чем заканчивались эти попытки, думаю, даже не стоит.


Помимо этого списка, "Чемпионат" поделился информацией о том, что "Спартак" рассматривает кандидатуру и Роджерса, тренировавшего когда-то "Ливерпуль" (с ним он занял второе место в АПЛ), а теперь трудоустроенного в Шотландии. Но в это не верится совсем, да и не хочется верить - Англия и тем более Шотландия очень специфические турниры, так что нет даже намёка на уверенность, что "Спартаку" подойдёт британец.

Григорий Каленов, Rusfootball.info

фото: readfootball.com
Теги: Спартак Каррера Черчесов Слуцкий Жардим
Сегодня, 10:37
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(4)
#6  СТАРЫЙ СПАРТАЧ  Россия, Владимир (Сегодня, 11:29)
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online
Болеет за:
«Спартак»
однозначно не Черчесов и не Карпин!!! возвращаться к тому отстою, что они долгое время демонстрировали в Спартаке нам ненужно!
Слуцкий вряд ли захочет возвращаться из Европы.
но есть варианты : тот же Кононов, тот же Божевич, тот же Парфенов Димка и взять вторым Пилипчука!
в общем вариантов достаточно, но нам нужен тренер знающий российский футбол и его ментальность и знающий состав Спартака!
Регистрация: 23.03.2009 [жалоба]
#5  SPV  Bryansk (Сегодня, 11:21)
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Работяга
Слуцкого возьмут ! Вот номер то будет !

его уже никто не возьмет, все поняли, что он физрук и без манипуляций Гинера ноль
Регистрация: 2.02.2012 [жалоба]
#4  arte.garipov  город Белгород (Сегодня, 11:19)
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  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Любыми способами надо уговаривать Бердыева!
Регистрация: 9.07.2018 [жалоба]
#3  Работяга  Долгопрудный - город чудный (Сегодня, 11:13)
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  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Слуцкого возьмут ! Вот номер то будет !


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Учитесь , ребята , а то всю жизнь будете ключи подавать...
Регистрация: 7.04.2014 [жалоба]
#2  Женёка  Дзержинск (Сегодня, 10:57)
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Всё, новость на сайте что уволили...
Регистрация: 6.05.2009 [жалоба]
#1  Sergeevich   (Сегодня, 10:53)
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Рано его увольнять.
Надо дождаться нового рекорда. Вроде следующая домашняя игра с Анжи на кубок.
Регистрация: 26.09.2015 [жалоба]
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