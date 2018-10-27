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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
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ЦСКА принимает "Краснодар", "Спартак" отправляется в Казань. Превью 12-го тура РПЛ
В центральной встрече тура между собой поспорят за очки проигравшие на этой неделе в Европе ЦСКА и "Краснодар", "Зенит" попробует реабилитироваться за поражение от "Динамо" в Самаре, а "Спартак" будет делать в Казани то, что он умеет хуже всего, - вскрывать насыщенную оборону. О самом любопытном в нашем чемпионате на этих выходных.
Скажем прямо, открытие этого тура вряд ли заинтересует кого-то из нейтральных болельщиков. "Урал" идет тяжело, чередует отдельные успехи с ничьими и поражениями. Единственное особо интересное, что стоит отметить в случае с командой из Екатеринбурга - сам футбол. Бывший "спартаковец" Парфенов старается играть в атаку и добиваться результата немного нетипичным способом для русского футбола. Правда, последнее пока что получается с большим трудом.
"Уфа", провалившая начало сезона, таки выбралась на отмель: конечно, башкирцам ещё бесконечно далеко до самих себя образца прошлого сезона, но по крайней мере они перестали беспорядочно проигрывать. В трех последних играх подопечные Томарова дважды сыграли вничью и один раз победили.
Из свежих новостей в стане команд можно отметить разве что подписание "Уралом" футболиста молодежной сборной России Шамсиддина Шанбиева. Игрок, выступающий на позиции правого защитника, перешел в новый клуб в качестве свободного агента. Осталось внести его в заявку, а для этого придется подождать зимы.
Давайте честно: повышенный интерес к данной игре никаким образом не будет связан напрямую с футболом между двумя этими командами. Главного тренера "Арсенала" Олега Кононова считают главным кандидатом на пост рулевого московского "Спартака" - именно поэтому на этот раз за "Арсеналом" из Тулы будут следить куда пристальнее.
Правда, и без этого момента несколько интриг в этой встрече есть. Во-первых, "пушкари" на прошлой неделе обыграли "Спартак", так что любопытно проследить за тем, как Тула будет действовать против соперника совершенно иной концепции. Во-вторых, - состояние и игровые методы "Оренбурга". Получается так, что нас ожидает противостояние футбольных идеологий.
"Ростов" идет в лидерах и приятно удивляет своих болельщиков - на данный момент можно точно сказать, что донской клуб самый успешный в карьере Карпина-тренера. Правда, последние пару туров "Ростову" не удались - южане уступили сначала "Оренбургу" дома, а потом "Локо" на выезде.
Одно из этих поражений - систематическое. У дончан огромные проблемы с командами, которые не хотят забирать себе мяч и действовать первым номером. Особенно - по понятным причинам - это сказывается дома. В этом сезоне обыгравшие "Спартак" и ЦСКА дончане умудрились проиграть в своих стенах "Крылья Советам" и "Оренбургу". Как понимаете, игра с "Анжи" того же порядка.
Махачкала тонет в долгах, чуть ли не собирается бойкотировать матчи, но ещё способна дать бой любому противнику (из недавнего - победы над "Динамо" и "Зенитом"). Так что "Ростову" придется как-то справляться с собственной главной проблемой, иначе команда Карпина рискует остаться без очков в третьем туре подряд.
Хорошая возможность для "железнодорожников" продолжить свое восхождение в чемпионате России. "Енисей" с одной победой располагается на чистом последнем месте, - про отставку Аленичева в этот раз не будем, сколько уже можно? - так что фаворита встречи определить трудностей не возникает.
У чемпионов проблемы. В "Локомотиве" появился свой Глушаков?
Если не брать в расчёт еврокубки, у команды Семина все идет просто замечательно: в последних трех турах "Локомотив" одержал три победы: причем в одном из них был обыгран московский ЦСКА. С учетом Лиги Чемпионов ситуация тяжелее - "красно-зеленые" в трех турах не смогли набрать ни одного очка.
Футболисты из Грозного на прошлых выходных сотворили полноценную сенсацию, грохнув на выезде "Краснодар". Но здесь ситуация примерно такая же, как и с "Ростовом" и "Анжи", - команда Рахимова победила "быков" в классическом контратакующем стиле, а с "бело-голубыми" такой номер не прокатит.
Пусть москвичи не играют в еврокубках, среди этой недели они все-таки получили дополнительную нагрузку. В перенесенном матче "Динамо" проиграло на выезде "Рубину". Правда, это вряд ли скажется на команде Хохлова с точки зрения физики - в Казани "бело-голубые" играли далеко не основным составом.
Может, если только только психологически. Хотя победа над "Зенитом" еще должна теплеть на душе футболистов.
Центральное противостояние этого тура - третья и вторая команды чемпионата. Среди недели оба соперника неудачно провели свои матчи в Европе - "армейцы" были разгромлены в Риме, а вот "Краснодар" не сумел отобрать очки у "Стандарта". Конечно, к успеху "быки" были намного ближе, чем москвичи, но сравнивать уровень "Ромы" и "Стандарта", наверное, не стоит.
ЦСКА традиционно приходится обходиться без ряда футболистов: об этом даже и упоминать не стоит, формулировка устоялась настолько, что четко ассоциируется с "красно-синими". Еще долго лечиться Бистровичу, в общую группу вернулись, но вынуждены набирать форму по новой Макаров, Бийол и Эрнандес, все еще продолжает восстановление Васин. Хотя бы Акинфеев займет место в воротах - и то хлеб.
Притормозившему на прошлой неделе "Краснодару" придется действовать без главного тренера на стадионе. Мусаев за оскорбление судьи был удален в матче с "Ахматом" и дисквалифицирован на две встречи. Но с нынешними технологиями вряд ли это сыграет хоть какую-то роль - связь с командой у Мусаева наверняка будет.
Питерцам нужно реабилитироваться за поражение от московского "Динамо", несмотря на то, что в турнирной таблице мотивация "Зенита" не столько очевидна. Их комфортный отрыв в шесть очков сохранился, так что существенно переживать по поводу потерь на прошлой неделе даже не стоит. Конечно, всегда хочется отрываться сильнее и сильнее, но в данном случае хуже после осечки просто не стало.
Проблемы те же, результат лучше. В дебютной игре Божовича "Крылья" не проиграли
Самарцам предстоит бороться с игровыми проблемами, которые остались со времен Тихонова. В первом своем туре в качестве главного тренера "крылышек" Миодраг Божович сыграл вничью с "Уралом" на выезде. Теперь черногорца ожидает испытание куда серьезнее.
"Спартак" уже сыграл матч без Массимо Карреры в еврокубках, осталось провести игру во внутреннем чемпионате. Встреча с "Рейнджерс", прошедшая в минувший четверг, получилась довольно тяжелой для "красно-белых". Москвичи вновь не победили - у них ни одной победы в Европе в этом году, - но это ещё не так важно. Проблемы "Спартака" никуда не делись.
Команда исполняющего обязанности Рианчо страдала от главного нездорового симптома "Спартака" в этом сезоне - тяжелейшее созидание. В этом плане против обожающего плотно обороняться "Рубина" "красно-белых" ждут ещё больше проблемы. Вспомните, Массимо постоянно оправдывался, что не выходящие из своей штрафной команды тяжело вскрывать? Тяжело будет и на этот раз, потому что этот "Спартак" все еще целиком и полностью Карреровский.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
"Урал" - "Уфа"
Суббота, 14:00. Матч Премьер
Суббота, 14:00. Матч Премьер
Скажем прямо, открытие этого тура вряд ли заинтересует кого-то из нейтральных болельщиков. "Урал" идет тяжело, чередует отдельные успехи с ничьими и поражениями. Единственное особо интересное, что стоит отметить в случае с командой из Екатеринбурга - сам футбол. Бывший "спартаковец" Парфенов старается играть в атаку и добиваться результата немного нетипичным способом для русского футбола. Правда, последнее пока что получается с большим трудом.
"Уфа", провалившая начало сезона, таки выбралась на отмель: конечно, башкирцам ещё бесконечно далеко до самих себя образца прошлого сезона, но по крайней мере они перестали беспорядочно проигрывать. В трех последних играх подопечные Томарова дважды сыграли вничью и один раз победили.
Из свежих новостей в стане команд можно отметить разве что подписание "Уралом" футболиста молодежной сборной России Шамсиддина Шанбиева. Игрок, выступающий на позиции правого защитника, перешел в новый клуб в качестве свободного агента. Осталось внести его в заявку, а для этого придется подождать зимы.
"Арсенал" - "Оренбург"
Суббота, 16:30. Матч Премьер
Суббота, 16:30. Матч Премьер
Давайте честно: повышенный интерес к данной игре никаким образом не будет связан напрямую с футболом между двумя этими командами. Главного тренера "Арсенала" Олега Кононова считают главным кандидатом на пост рулевого московского "Спартака" - именно поэтому на этот раз за "Арсеналом" из Тулы будут следить куда пристальнее.
Правда, и без этого момента несколько интриг в этой встрече есть. Во-первых, "пушкари" на прошлой неделе обыграли "Спартак", так что любопытно проследить за тем, как Тула будет действовать против соперника совершенно иной концепции. Во-вторых, - состояние и игровые методы "Оренбурга". Получается так, что нас ожидает противостояние футбольных идеологий.
"Ростов" - "Анжи"
Суббота, 19:00. Матч Премьер
Суббота, 19:00. Матч Премьер
"Ростов" идет в лидерах и приятно удивляет своих болельщиков - на данный момент можно точно сказать, что донской клуб самый успешный в карьере Карпина-тренера. Правда, последние пару туров "Ростову" не удались - южане уступили сначала "Оренбургу" дома, а потом "Локо" на выезде.
Одно из этих поражений - систематическое. У дончан огромные проблемы с командами, которые не хотят забирать себе мяч и действовать первым номером. Особенно - по понятным причинам - это сказывается дома. В этом сезоне обыгравшие "Спартак" и ЦСКА дончане умудрились проиграть в своих стенах "Крылья Советам" и "Оренбургу". Как понимаете, игра с "Анжи" того же порядка.
Махачкала тонет в долгах, чуть ли не собирается бойкотировать матчи, но ещё способна дать бой любому противнику (из недавнего - победы над "Динамо" и "Зенитом"). Так что "Ростову" придется как-то справляться с собственной главной проблемой, иначе команда Карпина рискует остаться без очков в третьем туре подряд.
"Енисей" - "Локомотив"
Воскресенье, 14:00. Матч Премьер
Воскресенье, 14:00. Матч Премьер
Хорошая возможность для "железнодорожников" продолжить свое восхождение в чемпионате России. "Енисей" с одной победой располагается на чистом последнем месте, - про отставку Аленичева в этот раз не будем, сколько уже можно? - так что фаворита встречи определить трудностей не возникает.
У чемпионов проблемы. В "Локомотиве" появился свой Глушаков?
Если не брать в расчёт еврокубки, у команды Семина все идет просто замечательно: в последних трех турах "Локомотив" одержал три победы: причем в одном из них был обыгран московский ЦСКА. С учетом Лиги Чемпионов ситуация тяжелее - "красно-зеленые" в трех турах не смогли набрать ни одного очка.
"Ахмат" - "Динамо"
Воскресенье, 14:00. Матч Премьер
Воскресенье, 14:00. Матч Премьер
Футболисты из Грозного на прошлых выходных сотворили полноценную сенсацию, грохнув на выезде "Краснодар". Но здесь ситуация примерно такая же, как и с "Ростовом" и "Анжи", - команда Рахимова победила "быков" в классическом контратакующем стиле, а с "бело-голубыми" такой номер не прокатит.
Пусть москвичи не играют в еврокубках, среди этой недели они все-таки получили дополнительную нагрузку. В перенесенном матче "Динамо" проиграло на выезде "Рубину". Правда, это вряд ли скажется на команде Хохлова с точки зрения физики - в Казани "бело-голубые" играли далеко не основным составом.
Может, если только только психологически. Хотя победа над "Зенитом" еще должна теплеть на душе футболистов.
ЦСКА - "Краснодар"
Воскресенье, 19:00. Матч Премьер
Воскресенье, 19:00. Матч Премьер
Центральное противостояние этого тура - третья и вторая команды чемпионата. Среди недели оба соперника неудачно провели свои матчи в Европе - "армейцы" были разгромлены в Риме, а вот "Краснодар" не сумел отобрать очки у "Стандарта". Конечно, к успеху "быки" были намного ближе, чем москвичи, но сравнивать уровень "Ромы" и "Стандарта", наверное, не стоит.
ЦСКА традиционно приходится обходиться без ряда футболистов: об этом даже и упоминать не стоит, формулировка устоялась настолько, что четко ассоциируется с "красно-синими". Еще долго лечиться Бистровичу, в общую группу вернулись, но вынуждены набирать форму по новой Макаров, Бийол и Эрнандес, все еще продолжает восстановление Васин. Хотя бы Акинфеев займет место в воротах - и то хлеб.
Притормозившему на прошлой неделе "Краснодару" придется действовать без главного тренера на стадионе. Мусаев за оскорбление судьи был удален в матче с "Ахматом" и дисквалифицирован на две встречи. Но с нынешними технологиями вряд ли это сыграет хоть какую-то роль - связь с командой у Мусаева наверняка будет.
"Крылья Советов" - "Зенит"
Понедельник, 18:30. Матч Премьер
Понедельник, 18:30. Матч Премьер
Питерцам нужно реабилитироваться за поражение от московского "Динамо", несмотря на то, что в турнирной таблице мотивация "Зенита" не столько очевидна. Их комфортный отрыв в шесть очков сохранился, так что существенно переживать по поводу потерь на прошлой неделе даже не стоит. Конечно, всегда хочется отрываться сильнее и сильнее, но в данном случае хуже после осечки просто не стало.
Проблемы те же, результат лучше. В дебютной игре Божовича "Крылья" не проиграли
Самарцам предстоит бороться с игровыми проблемами, которые остались со времен Тихонова. В первом своем туре в качестве главного тренера "крылышек" Миодраг Божович сыграл вничью с "Уралом" на выезде. Теперь черногорца ожидает испытание куда серьезнее.
"Рубин" - "Спартак"
Понедельник, 20:30. Матч Премьер
Понедельник, 20:30. Матч Премьер
"Спартак" уже сыграл матч без Массимо Карреры в еврокубках, осталось провести игру во внутреннем чемпионате. Встреча с "Рейнджерс", прошедшая в минувший четверг, получилась довольно тяжелой для "красно-белых". Москвичи вновь не победили - у них ни одной победы в Европе в этом году, - но это ещё не так важно. Проблемы "Спартака" никуда не делись.
Команда исполняющего обязанности Рианчо страдала от главного нездорового симптома "Спартака" в этом сезоне - тяжелейшее созидание. В этом плане против обожающего плотно обороняться "Рубина" "красно-белых" ждут ещё больше проблемы. Вспомните, Массимо постоянно оправдывался, что не выходящие из своей штрафной команды тяжело вскрывать? Тяжело будет и на этот раз, потому что этот "Спартак" все еще целиком и полностью Карреровский.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
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