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Екатеринбург Уфа
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Проблемы те же, результат лучше. В дебютной игре Божовича "Крылья" не проиграли
И это несмотря на то, что самарский клуб первым пропустил и практически весь второй тайм играл в меньшинстве. Rusfootball.info рассказывает о старте "Крыльев Советов" под руководством нового тренера.
Отставка Андрея Тихонова не стала неожиданностью для тех, кто следит за "Крыльями" более-менее пристально. Назначение Миодрага Божовича тоже не было удивительным. Но от степени ожидания тренерских изменений никак не зависел уровень интереса к первому матчу самарского клуба после официальной рокировки. Посмотреть на то, что новый наставник уже успел изменить, было очень любопытно. Тем более что у Божовича из-за паузы на игры сборных было две недели на подготовку к дебюту.
Впрочем, с первых минут встречи с "Уралом" стало понятно, что ничего фундаментального Божович сносить не стал. "Крылья" сыграли по привычной для себя в этом сезоне расстановке с пятью защитниками, двумя игроками центральной зоны и тройкой атакующих игроков в лице Канунникова, Молло и Корниленко. Неизменной осталась и стратегия игры, согласно которой "самарцы" предпочитают действовать не от себя, а от соперника.
Судя по всему, главным аспектом, над которым работал Божович перед сегодняшней встречей, стал настрой и мотивация игроков. Было заметно, что футболисты "Крыльев" действовали с высокой самоотдачей, бросались под мячи и компенсировали своим желанием недостатки в других компонентах. Примерно такую же картину мы видели в матче против "Динамо", когда Божович сидел на трибуне, но не мог управлять командой со скамейки запасных. Тогда Миодраг признался, что просил своих новых подопечных выложиться на все сто процентов. И две недели назад, и сегодня в части старательности к "самарцам" претензий быть не может.
Но давайте будем справедливы и признаем, что игровые проблемы "Крыльев" пока что никуда не исчезли. В атаке им не хватает изобретательности, слаженности и остроты. Самарский клуб пытается играть широко, активно используя фланги, но ни Молло с Канунниковым, ни подключающимся крайним защитникам не удается стабильно доставлять мяч до главного нападающего в лице Корниленко. В итоге "Крылья" редко доводят свои наступления до ударов и даже редко зарабатывают угловые, которые по идее должны рождаться после частых подач с флангов. Во втором тайме гости, конечно, выглядели получше, но общее впечатление все равно укладывается в четыре банальных слова - им есть куда расти.
В защите у новой команды Божовича дела тоже не слишком хороши. В центре играют сразу три футболиста, но ни один из них не является гарантом надежности. Взять, например, гол Панюкова. Защитники "Крыльев" не смогли выиграть верховую борьбу и оставили без опеки сразу двух футболистов "Урала". А ведь было и еще несколько случаев, когда хозяева чувствовали себя в чужой штрафной слишком вольно. Чаще всего, это случалось после того, как "шмели" делали что-то нестандартное. Возможно, Миодрагу поможет переход на схему игры с четырьмя защитниками, поскольку пока что наличие лишнего игрока себя мало оправдывает.
Кстати говоря, любопытный момент - после удаления Денисова во втором тайме Божович решил рискнуть и не стал убирать с поля атакующего футболиста. Он заменил Надсона на Полуяхтова и перевел свою команду на схему 4-2-2-1. А ведь счет на тот момент был равным, и иной тренер мог бы сделать ставку на уход в оборону с удерживанием ничьи. Но черногорец, видимо, и в "Крыльях Советов" будет всегда стараться играть только на победу. Пусть даже это будет трудно и совсем не просто.
Меж тем, нельзя забывать, что совсем недавно дров в костер сложностей, разгорающихся этой осенью в самарском клубе, подбросили Башкиров и Тигиев. Во время своих вполне законных выходных они были задержаны сотрудниками полиции по подозрению в вождении автомобилей в нетрезвом виде. Само собой, никто не говорит о том, что футболисты не имеют права употребить что-то алкогольное, но факт последующей езды за рулем не вызывает ничего, кроме осуждения. Впрочем, в отношении Тигиева критика не должна быть преждевременной - все-таки ничего запрещенного в его крови не нашли, и опьянение не подтвердилось.
Если использовать терминологию одного из представителей руководства "Крыльев Советов", то арендованный у "Спартака" защитник в момент задержания находился на границе допустимого и недопустимого состояний. Башкиров же действительно был пьян, что ни он, ни кто либо другой не отрицает. Свой штраф от клуба Евгений получил, суд в ближайшее время также вынесет свое решение о наказании в отношении футболиста. На фоне истории с Кокориным и Мамаевым инциденты с участием Башкирова и Тигиева не кажутся слишком уж вопиющими, но, конечно, для всех было бы лучше, если бы их не было.
Тем не менее, в Екатеринбурге и Евгения, и Георгия вряд ли ждал какой-то особый прием. Григорий Иванов, президент "Урала", был первым, кто выразил готовность взять к себе в команду Кокорина и Мамаева. Обосновал он это тем, кто футболисты должны доказывать свой профессионализм на поле, и проступки за пределами стадионов не должны влиять на их возможность осуществлять свою деятельность. В этой связи логично было ожидать, что и Башкирова с Тигиевым в сегодняшнем матче будут судить исключительно с футбольной точки зрения.
И как же отрадно, что мы можем сделать это в положительных интонациях. Тигиев, правда, традиционно провел всю встречу на скамейке запасных, поэтому повод для рассуждений есть только в отношении Башкирова. Евгений появился на поле сразу после перерыва, отметился важнейшим перехватом, который позволил "Крыльям" сравнять счет, а также заработал на себе вторую желтую карточку для Евсеева, что позволило существенно облегчить задачу в концовке. Хочется верить, что случившаяся неприятность даст не только краткосрочный эффект, но и поможет Башкирову через осмысление ошибки вырасти в личном и профессиональном плане. В том, что он парень умный и способный к самокритике, сомнений нет.
В завершении давайте обратимся к интересной статистике. Сегодня был в определенной степени исторический день для Божовича - никогда ранее в российских клубах он не дебютировал с ничьих (в "Амкаре" и "Локомотиве" он начинал с побед, а в "Москве", "Динамо", "Ростове" и "Арсенале" с поражений с одинаковым счетом 0:1). Такой исход встречи "Крыльев" и "Урала" был наиболее вероятным. Эти команды очень часто играют друг с другом вничью со счетом 1:1. При этом всегда первыми забивают "шмели", а "самарцы" всегда отыгрываются. Интересно, кстати, и то, что "Крылья" вообще не проигрывают "Уралу" с 1994-го года. Так что, у Божовича сегодня практически не было шансов остаться без очков.
Все фото: Официальный сайт ФК "Крылья Советов"
Иван Долинин, Rusfootball.info
Отставка Андрея Тихонова не стала неожиданностью для тех, кто следит за "Крыльями" более-менее пристально. Назначение Миодрага Божовича тоже не было удивительным. Но от степени ожидания тренерских изменений никак не зависел уровень интереса к первому матчу самарского клуба после официальной рокировки. Посмотреть на то, что новый наставник уже успел изменить, было очень любопытно. Тем более что у Божовича из-за паузы на игры сборных было две недели на подготовку к дебюту.
Впрочем, с первых минут встречи с "Уралом" стало понятно, что ничего фундаментального Божович сносить не стал. "Крылья" сыграли по привычной для себя в этом сезоне расстановке с пятью защитниками, двумя игроками центральной зоны и тройкой атакующих игроков в лице Канунникова, Молло и Корниленко. Неизменной осталась и стратегия игры, согласно которой "самарцы" предпочитают действовать не от себя, а от соперника.
Судя по всему, главным аспектом, над которым работал Божович перед сегодняшней встречей, стал настрой и мотивация игроков. Было заметно, что футболисты "Крыльев" действовали с высокой самоотдачей, бросались под мячи и компенсировали своим желанием недостатки в других компонентах. Примерно такую же картину мы видели в матче против "Динамо", когда Божович сидел на трибуне, но не мог управлять командой со скамейки запасных. Тогда Миодраг признался, что просил своих новых подопечных выложиться на все сто процентов. И две недели назад, и сегодня в части старательности к "самарцам" претензий быть не может.
Но давайте будем справедливы и признаем, что игровые проблемы "Крыльев" пока что никуда не исчезли. В атаке им не хватает изобретательности, слаженности и остроты. Самарский клуб пытается играть широко, активно используя фланги, но ни Молло с Канунниковым, ни подключающимся крайним защитникам не удается стабильно доставлять мяч до главного нападающего в лице Корниленко. В итоге "Крылья" редко доводят свои наступления до ударов и даже редко зарабатывают угловые, которые по идее должны рождаться после частых подач с флангов. Во втором тайме гости, конечно, выглядели получше, но общее впечатление все равно укладывается в четыре банальных слова - им есть куда расти.
В защите у новой команды Божовича дела тоже не слишком хороши. В центре играют сразу три футболиста, но ни один из них не является гарантом надежности. Взять, например, гол Панюкова. Защитники "Крыльев" не смогли выиграть верховую борьбу и оставили без опеки сразу двух футболистов "Урала". А ведь было и еще несколько случаев, когда хозяева чувствовали себя в чужой штрафной слишком вольно. Чаще всего, это случалось после того, как "шмели" делали что-то нестандартное. Возможно, Миодрагу поможет переход на схему игры с четырьмя защитниками, поскольку пока что наличие лишнего игрока себя мало оправдывает.
Кстати говоря, любопытный момент - после удаления Денисова во втором тайме Божович решил рискнуть и не стал убирать с поля атакующего футболиста. Он заменил Надсона на Полуяхтова и перевел свою команду на схему 4-2-2-1. А ведь счет на тот момент был равным, и иной тренер мог бы сделать ставку на уход в оборону с удерживанием ничьи. Но черногорец, видимо, и в "Крыльях Советов" будет всегда стараться играть только на победу. Пусть даже это будет трудно и совсем не просто.
Меж тем, нельзя забывать, что совсем недавно дров в костер сложностей, разгорающихся этой осенью в самарском клубе, подбросили Башкиров и Тигиев. Во время своих вполне законных выходных они были задержаны сотрудниками полиции по подозрению в вождении автомобилей в нетрезвом виде. Само собой, никто не говорит о том, что футболисты не имеют права употребить что-то алкогольное, но факт последующей езды за рулем не вызывает ничего, кроме осуждения. Впрочем, в отношении Тигиева критика не должна быть преждевременной - все-таки ничего запрещенного в его крови не нашли, и опьянение не подтвердилось.
Если использовать терминологию одного из представителей руководства "Крыльев Советов", то арендованный у "Спартака" защитник в момент задержания находился на границе допустимого и недопустимого состояний. Башкиров же действительно был пьян, что ни он, ни кто либо другой не отрицает. Свой штраф от клуба Евгений получил, суд в ближайшее время также вынесет свое решение о наказании в отношении футболиста. На фоне истории с Кокориным и Мамаевым инциденты с участием Башкирова и Тигиева не кажутся слишком уж вопиющими, но, конечно, для всех было бы лучше, если бы их не было.
Тем не менее, в Екатеринбурге и Евгения, и Георгия вряд ли ждал какой-то особый прием. Григорий Иванов, президент "Урала", был первым, кто выразил готовность взять к себе в команду Кокорина и Мамаева. Обосновал он это тем, кто футболисты должны доказывать свой профессионализм на поле, и проступки за пределами стадионов не должны влиять на их возможность осуществлять свою деятельность. В этой связи логично было ожидать, что и Башкирова с Тигиевым в сегодняшнем матче будут судить исключительно с футбольной точки зрения.
И как же отрадно, что мы можем сделать это в положительных интонациях. Тигиев, правда, традиционно провел всю встречу на скамейке запасных, поэтому повод для рассуждений есть только в отношении Башкирова. Евгений появился на поле сразу после перерыва, отметился важнейшим перехватом, который позволил "Крыльям" сравнять счет, а также заработал на себе вторую желтую карточку для Евсеева, что позволило существенно облегчить задачу в концовке. Хочется верить, что случившаяся неприятность даст не только краткосрочный эффект, но и поможет Башкирову через осмысление ошибки вырасти в личном и профессиональном плане. В том, что он парень умный и способный к самокритике, сомнений нет.
В завершении давайте обратимся к интересной статистике. Сегодня был в определенной степени исторический день для Божовича - никогда ранее в российских клубах он не дебютировал с ничьих (в "Амкаре" и "Локомотиве" он начинал с побед, а в "Москве", "Динамо", "Ростове" и "Арсенале" с поражений с одинаковым счетом 0:1). Такой исход встречи "Крыльев" и "Урала" был наиболее вероятным. Эти команды очень часто играют друг с другом вничью со счетом 1:1. При этом всегда первыми забивают "шмели", а "самарцы" всегда отыгрываются. Интересно, кстати, и то, что "Крылья" вообще не проигрывают "Уралу" с 1994-го года. Так что, у Божовича сегодня практически не было шансов остаться без очков.
Все фото: Официальный сайт ФК "Крылья Советов"
Иван Долинин, Rusfootball.info
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