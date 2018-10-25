У чемпионов проблемы. В "Локомотиве" появился свой Глушаков?

это не «Спартак», поэтому пройдёт незамеченным.) pic.twitter.com/4lx8x6q4pV — ZhuraWell (@TimZhur) October 24, 2018

Фернандеш и его агент на протяжении этого сезона говорили о неуважении к нему руководства клуба, а во время вчерашнего матча против "Порту" португалец проигнорировал рукопожатие главного тренера Юрия Семина. Что происходит с Ману?В текущем сезоне, в котором "Локомотив" совсем не в порядке, о Фернандеше с игровой точки зрения журналисты говорили мало. Если честно, вполне заслуженно. Португалец находился (и находится - вчерашняя игра это лишний раз подтвердила) в ужасной форме. О той роли, которую он играл в чемпионском "Локомотиве", можно только мечтать.Серьёзно, между прошлогодним Фернандешем, который в чуть ли не в одиночку переворачивал ход противостояния с "Ниццей", и сегодняшним не просто большая разница - это два разных игрока.Вспоминают о Ману только в связи с его контрактом. Тем более, поводов хватает - в том плане, что сами участники переговоров активно общаются с прессой.Накануне Фернандеш дал ещё один повод разгрести поток высказываний, связанных с его сотрудничеством с "Локомотивом". В игре против "Порту" в Лиге Чемпионов португалец не забил пенальти, а после того, как был заменен, отказался жать руку главному тренеру Юрию Семину.Эта ситуация удивительна. Потому что Семин всегда был на стороне игрока и только поддерживал его. Подробнее об этом - далее.Сага о Ману началась ещё весной. Тогда агент португальца начал продвигать тему с новым контрактом (действующий заканчивался зимой 2019), но не получал ответа от руководства клуба. Тогда уже начали ходить разговоры о том, что Ману может покинуть московский клуб - ходили слухи о реальном интересе турецкого "Бешикташа", откуда Фернандеш и перешёл в "Локомотив".На время чемпионата мира футбольные обыватели успели позабыть об этих вопросах - стало просто не до этого. А вот в конце августа агент футболиста сделал довольно громкое заявление:- Мы встречались с Эриком Штоффельсхаусом (спортивный директор "Локомотива"), и предложение, которое он сделал, меня удивило, поскольку оно выглядело странно. Мануэлу предложили урезать зарплату на 40%.Его признали лучшим игроком, а "Локомотив" стал чемпионом, и ему предлагают урезать зарплату вдвое!Со своей стороны мы направили Штоффельсхаусу встречные условия, в которых предполагалось сохранение заработной платы и возможность продления соглашения на год, если Мануэл продолжит стабильно играть в основном составе в большинстве матчей.Ответа со стороны Штоффельсхауса долго не было, и я обратился к Илье Геркусу. Он рассказал мне, что вопрос с Фернандешом поставлен на паузу советом директоров.На второй встрече с Геркусом уже был и сам Штоффельсхаус, и он обвинил Мануэла в непрофессионализме. При этом я не понял, с чего вдруг он так решил, еще и обвинив Фернандеша, что тот не посещает тренировки., - рассказывал представитель игрока.Сам Геркус достаточно мягко намекнул на то, что такая ситуация действительно возникала:- По мере даже не взросления игроков, а приближения к естественному окончанию карьеры их вознаграждение должно пропорционально снижаться. Футболисты после 32 лет лучше играть не будут, так не бывает.Сам футболист заговорил около месяца назад. Он заявил, что дело здесь вовсе не в самих деньгах, а в отношении клуба, предложения которого выглядит с его точки зрения неправильно:- Все очень просто: это никогда не было вопросом денег. Понятно, что у клуба есть свой бюджет, у меня есть свои запросы по зарплате. Но я хочу прояснить этот вопрос. Во-первых, я никогда не просил больше, чем зарабатываю сейчас. Во-вторых, меня немного задевает неуважение со стороны клуба – от руководителей. Как разВ тот момент стало понятно, если руководители "красно-зелёных" не изменят свое предложение, зимой Фернандеш клуб наверняка покинет.Юрий Павлович Семин, когда у него на пресс-конференции спросили про Фернандеша, ответил довольно категорично:- Я всегда хотел, чтобы хорошие игроки у нас оставались.Игрока, в принципе, можно понять. Он действительно сделал для "Локомотива" очень многое в прошлом году. У Фернандеша есть проблемы с характером, он не очень качественно отрабатывает в обороне, но его сильные качества нивелировали эти моменты. И сразу же после блестящего сезона ему предлагают урезать личку в два раза.Руководство отвечает вроде бы адекватно, но в то же самое время подписывает последнее время постоянно травмирующегося Хёведеса, который всего лишь на два года младше португальца, и получает зарплату, судя по информации агента Фернандеша, 4 (со всеми бонусами) миллиона.Но именно Юрий Павлович Семин на стороне футболиста. И сам Фернандеш подчеркивал, что недоволен именно руководством клуба. А теперь он ведёт себя таким образом перед тренером и ставит в неудобную ситуацию не только его, но и всех своих партнеров. Мы прекрасно знаем, какие такие мелочи иногда влияют на обстановку в команде.Сам игрок попробовал оправдаться, но сделал это совсем странно. Рассказал о том, что просто не увидел руки Семина. Кажется, ему совсем никто не поверил.фото: "Спорт-Экспресс"