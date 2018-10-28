Павел Комолов: игра "Енисея" в разы лучше того, что показывал "Амкар" в прошлом сезоне

Полузащитник "Енисея" Павел Комолов в преддверии матча 12-го тура РПЛ против "Локомотива" сравнил нынешнее положение красноярцев с тем, что было у "Амкара" в прошлом сезоне.- Да, мы с ребятами из "Амкара" обсуждали сложившееся положение, сравнивали. Тот старт был плох тем, что у нас не было не только побед и очков, но и играли мы просто отвратительно. Если взять нынешнее положение "Енисея", то у нас есть игра. Пусть она не идеальная, но это в разы лучше того, что показывал "Амкар" в прошлом сезоне. Не понимаем, почему не можем набирать очки... Чем примечательна ситуация в "Амкаре" и то, что нам помогло выбраться - ни у кого не было паники. Тренеры с нами постоянно разговаривали, говорили, что все нормально, надо продолжать гнуть свою линию, продолжать верить в себя и свои силы, все будет хорошо. Да, была финансовая нестабильность, задержки по зарплатам, но мы знали, что в итоге деньги все равно получим, так было на протяжении многих лет.- Надо выиграть, просто выиграть! Думаю, даже одна победа изменит положение. Несмотря на то, что два матча на домашнем стадионе мы проиграли, поддержка была отличная. Стадион был полный, гнал команду вперед, это классно. Надеюсь, сможем отплатить болельщикам долгожданной победой.