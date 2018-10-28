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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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19:28
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18:23
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Дмитрий Губерниев: договорились, что с "Рубином" Глушаков выходит на замену и забивает два гола (17)
17:14
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17:00
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16:21
"Спартак-2" и "Томь" сыграли вничью (1)
"Спартак-2" и "Томь" сыграли вничью (1)
16:15
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16:08
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15:05
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Александр Егоров: с высказываниями Семшова о судьях пускай разбирается комитет РФС по этике (1)
Михаил Комков: "Енисею" нужна одна победа, чтобы обрести уверенность
После матча 12 тура РПЛ «Енисей»-«Локомотив» свой комментарий дал полузащитник красноярцев Михаил Комков.
- Сложно какой-то комментарий давать по горячим следам. Не знаю, на сколько я смогу быть объективным. Потому что, если честно, мы прибываем в каком-то шоке. На мой взгляд, мы играли неплохо, и при 0:0 у нас был отличный момент, и при 0:1 у нас было два хороших момента что бы забить гол, и пара полу моментов. И в итоге 0:3. в голове не укладывается. Мне кажется, это не совсем справедливо. Хотя, с другой стороны, «Локомотив» забил наверное все моменты, которые у них были в этом матче. И наказали нас за наши глупые ошибки. Мы начали игру довольно неплохо, первые минут 15-20 атаковали, создали отличный момент, а в итоге непонятно из-за чего пропустили первый гол. Наши грубейшие ошибки, плюс неудачный отскок к Миранчуку, который конечно шикарно исполнил удар. А второй гол это вообще какое-то недоразумение! Даже не хочу по этому поводу ничего говорить...
- Как готовились к игре с чемпионом страны?
- В принципе, ничего необычного в подготовке не было. Как и обычно был недельный цикл подготовительный, какие-то моменты нам тренер указал на теории по сопернику, разобрали игру «Локо». но получилось так, как получилось.
- У тебя был убойный момент в первом тайме, но мяч после твоего удара полетел значительно выше ворот. Что не получилось в том эпизоде?
- Да, действительно, не совсем удачно обработал мяч, и в последний момент он ещё и свалился с ноги. В любом случае, такие моменты надо реализовывать.
Rusfootball.info, Миша-пират.
- Сложно какой-то комментарий давать по горячим следам. Не знаю, на сколько я смогу быть объективным. Потому что, если честно, мы прибываем в каком-то шоке. На мой взгляд, мы играли неплохо, и при 0:0 у нас был отличный момент, и при 0:1 у нас было два хороших момента что бы забить гол, и пара полу моментов. И в итоге 0:3. в голове не укладывается. Мне кажется, это не совсем справедливо. Хотя, с другой стороны, «Локомотив» забил наверное все моменты, которые у них были в этом матче. И наказали нас за наши глупые ошибки. Мы начали игру довольно неплохо, первые минут 15-20 атаковали, создали отличный момент, а в итоге непонятно из-за чего пропустили первый гол. Наши грубейшие ошибки, плюс неудачный отскок к Миранчуку, который конечно шикарно исполнил удар. А второй гол это вообще какое-то недоразумение! Даже не хочу по этому поводу ничего говорить...
- Как готовились к игре с чемпионом страны?
- В принципе, ничего необычного в подготовке не было. Как и обычно был недельный цикл подготовительный, какие-то моменты нам тренер указал на теории по сопернику, разобрали игру «Локо». но получилось так, как получилось.
- У тебя был убойный момент в первом тайме, но мяч после твоего удара полетел значительно выше ворот. Что не получилось в том эпизоде?
- Да, действительно, не совсем удачно обработал мяч, и в последний момент он ещё и свалился с ноги. В любом случае, такие моменты надо реализовывать.
Rusfootball.info, Миша-пират.
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