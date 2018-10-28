Михаил Комков: "Енисею" нужна одна победа, чтобы обрести уверенность

После матча 12 тура РПЛ «Енисей»-«Локомотив» свой комментарий дал полузащитник красноярцев Михаил Комков.- Сложно какой-то комментарий давать по горячим следам. Не знаю, на сколько я смогу быть объективным. Потому что, если честно, мы прибываем в каком-то шоке. На мой взгляд, мы играли неплохо, и при 0:0 у нас был отличный момент, и при 0:1 у нас было два хороших момента что бы забить гол, и пара полу моментов. И в итоге 0:3. в голове не укладывается. Мне кажется, это не совсем справедливо. Хотя, с другой стороны, «Локомотив» забил наверное все моменты, которые у них были в этом матче. И наказали нас за наши глупые ошибки. Мы начали игру довольно неплохо, первые минут 15-20 атаковали, создали отличный момент, а в итоге непонятно из-за чего пропустили первый гол. Наши грубейшие ошибки, плюс неудачный отскок к Миранчуку, который конечно шикарно исполнил удар. А второй гол это вообще какое-то недоразумение! Даже не хочу по этому поводу ничего говорить...- В принципе, ничего необычного в подготовке не было. Как и обычно был недельный цикл подготовительный, какие-то моменты нам тренер указал на теории по сопернику, разобрали игру «Локо». но получилось так, как получилось.- Да, действительно, не совсем удачно обработал мяч, и в последний момент он ещё и свалился с ноги. В любом случае, такие моменты надо реализовывать.