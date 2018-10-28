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Виктор Гончаренко: раньше Дзагоев мог решать исходы матчей, сейчас – нет

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал домашнее поражение в матче 12-го тура РПЛ с "Краснодаром" (1:2), а также игру полузащитника команды Алана Дзагоева.

"У ЦСКА было на два дня больше на подготовку к этому матчу, но нам ещё не хватает опыта. Это и явилось причиной такого результата. ЦСКА не может обыграть прямого конкурента по турнирной таблице в третьем домашнем матче этого сезона? Домашние поражения всегда неприятны. А каждая игра – это своя история.

Мы все ждём, что Дзагоев вернётся в прежнюю форму и будет приносить больше пользы. Был момент, когда он мог решить исход матча. В прошлые сезоны ему это удавалось, сейчас – нет. Он здоров, но физически не совсем готов.

Не жалею, что снял нападающего в ходе встречи. Федя Чалов вроде был на поле, но многое из того, что делал раньше, не выполнял. Его замена напрашивалась. Однако дело не в замене Чалова, а в том, что игроки, которые вышли на поле, не сыграли так, как ожидалось", - цитирует Гончаренко "Чемпионат.сом".
Теги: Гончаренко Дзагоев ЦСКА
Сегодня, 23:10
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#3  Максим I  Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 23:25)
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online
Болеет за:
ЦСКА
Я считаю, Виктор Михайлович, что это Ваше поражение. При счёте 1:0 за 30 минут до игры нельзя сменять нападающих и менять их на опорников, это делают либо при 2:0, либо до минут так пяти до окончания, но не за пол-часа. Это ваше поражение. Пока оказывали давление на ворота кубанцев, они переходили центр поля раз минут в пять. Как убрали Алана, а затем и Фёдора, кубанцы ЛЕГКО стали переходить середину поля и стали разыгрывать мяч, как на тренировке.
Я понимаю, команда молодая, да и Вы ещё пока не такой опытный: пусть будет наукой, когда надо сушить игру, а когда продолжать доминировать. Повторюсь: пока атаковали и давили, "Краснодар" "высовывался" в микроотрезках, и оборона играла уверенно, потому что на расслабоне. Как началось постоянное давление - прессинг-то пропал! - защита посыпалась. Могло быть и 1:3, с большей вероятностью, чем 2:2. А ведь краснодарцы на 2(!) дня отдыхали меньше.


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Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016 [жалоба]
#2  zloy   (Сегодня, 23:20)
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online
Болеет за:
«Барселона»
отдохнуть ему надо, в горы пора
Регистрация: 5.09.2016 [жалоба]
#1  leopold366  г. Петрозаводск (Сегодня, 23:14)
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И это правда. У этого Цска все ещё впереди
Регистрация: 21.04.2009 [жалоба]
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