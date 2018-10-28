Виктор Гончаренко: раньше Дзагоев мог решать исходы матчей, сейчас – нет

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Опрос:
Как поступить с Кокориным и Мамаевым? (речь о футболе)
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
22:47
"Как ничья, вроде выиграли мы, нет?". Газинский пытается переубедить корреспондента "Матч ТВ" (видео) (8)
"Как ничья, вроде выиграли мы, нет?". Газинский пытается переубедить корреспондента "Матч ТВ" (видео) (8)
22:11
Юрий Газинский: за красивый футбол очки не дают. Зато сегодня выиграли при не лучшей игре (видео) (1)
Юрий Газинский: за красивый футбол очки не дают. Зато сегодня выиграли при не лучшей игре (видео) (1)
21:15
Руководство "Спартака" завтра встретится с коллегами из "Ростова" по поводу расторжения контракта Карпина (53)
Руководство "Спартака" завтра встретится с коллегами из "Ростова" по поводу расторжения контракта Карпина (53)
19:28
Анзор Кавазашвили: как отнесусь к назначению Карпина в "Спартак"? Да никак – главное, чтобы команда заиграла (3)
Анзор Кавазашвили: как отнесусь к назначению Карпина в "Спартак"? Да никак – главное, чтобы команда заиграла (3)
18:23
Дмитрий Губерниев: договорились, что с "Рубином" Глушаков выходит на замену и забивает два гола (17)
Дмитрий Губерниев: договорились, что с "Рубином" Глушаков выходит на замену и забивает два гола (17)
17:14
Массимо Каррера приехал на матч юрмальского "Спартака", фанаты провели акцию поддержки тренера (4)
Массимо Каррера приехал на матч юрмальского "Спартака", фанаты провели акцию поддержки тренера (4)
17:00
Денис Глушаков вместе со "Спартаком" отправился в Казань, Зе Луиш и Адриано остались в Москве (37)
Денис Глушаков вместе со "Спартаком" отправился в Казань, Зе Луиш и Адриано остались в Москве (37)
16:21
"Спартак-2" и "Томь" сыграли вничью (1)
"Спартак-2" и "Томь" сыграли вничью (1)
16:15
"Витесс" Слуцкого победил "Фортуну Сит", игрок его команды забил гол ударом через себя (видео) (20)
"Витесс" Слуцкого победил "Фортуну Сит", игрок его команды забил гол ударом через себя (видео) (20)
16:08
"Хетафе" обыграл "Бетис"
"Хетафе" обыграл "Бетис"
Виктор Гончаренко: раньше Дзагоев мог решать исходы матчей, сейчас – нет
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал домашнее поражение в матче 12-го тура РПЛ с "Краснодаром" (1:2), а также игру полузащитника команды Алана Дзагоева.
"У ЦСКА было на два дня больше на подготовку к этому матчу, но нам ещё не хватает опыта. Это и явилось причиной такого результата. ЦСКА не может обыграть прямого конкурента по турнирной таблице в третьем домашнем матче этого сезона? Домашние поражения всегда неприятны. А каждая игра – это своя история.
Мы все ждём, что Дзагоев вернётся в прежнюю форму и будет приносить больше пользы. Был момент, когда он мог решить исход матча. В прошлые сезоны ему это удавалось, сейчас – нет. Он здоров, но физически не совсем готов.
Не жалею, что снял нападающего в ходе встречи. Федя Чалов вроде был на поле, но многое из того, что делал раньше, не выполнял. Его замена напрашивалась. Однако дело не в замене Чалова, а в том, что игроки, которые вышли на поле, не сыграли так, как ожидалось", - цитирует Гончаренко "Чемпионат.сом".
"У ЦСКА было на два дня больше на подготовку к этому матчу, но нам ещё не хватает опыта. Это и явилось причиной такого результата. ЦСКА не может обыграть прямого конкурента по турнирной таблице в третьем домашнем матче этого сезона? Домашние поражения всегда неприятны. А каждая игра – это своя история.
Мы все ждём, что Дзагоев вернётся в прежнюю форму и будет приносить больше пользы. Был момент, когда он мог решить исход матча. В прошлые сезоны ему это удавалось, сейчас – нет. Он здоров, но физически не совсем готов.
Не жалею, что снял нападающего в ходе встречи. Федя Чалов вроде был на поле, но многое из того, что делал раньше, не выполнял. Его замена напрашивалась. Однако дело не в замене Чалова, а в том, что игроки, которые вышли на поле, не сыграли так, как ожидалось", - цитирует Гончаренко "Чемпионат.сом".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.