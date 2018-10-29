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Рауль Рианчо: думаю, что результат справедлив

Исполняющий обязанности главного тренера "Спартака" Рауль Рианчо подвел итог матча с "Рубином" (1:1).

"Мы проделали большую работу, забили "Рубину" дома. Они мало пропускают, а нам удалось забить. Я считаю это достижением. Во втором тайме мы прижали "Рубин" к воротам, но пропустили курьезный гол со стандарта.

Считаю, что ничья справедливый результат. Мы с Бердыевым обнялись и пожелали друг другу удачи после матча. Боккетти на позиции опорника? Это моя инициатива. Я помню, как он играл в Казани на этой позиции. Это вынужденная мера из-за отсутствия Фернанду. Боккетти отработал замечательно", - приводит слова специалиста "Матч Премьер".

Теги: Рианчо Рубин Спартак
Вчера, 22:51
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4
(0)
#4  _strelez_  ростов (Вчера, 23:12)
  • -2
  •  (2)

Juniperusы , радуйтесь очку... не порванному...)
Регистрация: 5.03.2016 [жалоба]
#3  Riders1990  bunker (Вчера, 23:10)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Когда тренер не знает что делать с командой,он играет вничью.Как Валера в Армавире smirk


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Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009 [жалоба]
#2  Александр Мишу  Тюмень (Вчера, 23:08)
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
У Немели была 100%-ая возможность в конце игры увеличить счет, пусть и далее на молодежке играет всадник без головы.
Регистрация: 26.09.2018 [жалоба]
#1  Spartacus1971   (Вчера, 22:58)
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  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
А почему не играл Рассказов?
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
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