Полузащитник "Краснодара": мы хотим повторить прошлогодний успех

- В матче с "Зенитом" наша готовность была точно лучше, чем в игре с ЦСКА. Всегда приятно побеждать, но это же товарищеский турнир — просто готовимся к сезону. Мы придерживаемся того же, что и в прошлом году. Но чего именно — не скажу, тогда все выигрывать будут.
Бороться за чемпионство всегда трудно, но в том году мы сами себе доказали, что это возможно — будем делать то же самое. Мы хотим повторить прошлогодний успех, - цитирует Кривцова "Чемпионат".
Вчера, 6 февраля, "Краснодар" одержал победу над петербургским "Зенитом" во втором туре Зимнего кубка РПЛ со счетом 3:0, авторами забитых мячей стали Мозес Кобнан, 18-летний защитник Артем Хмарин и 17-летний полузащитник Эльдар Гусейнов.
По итогам прошлого сезона "Краснодар" впервые в истории стал чемпионом России, до этого петербургский "Зенит" был бессменным чемпионом на протяжении шести лет кряду. По итогам 18 сыгранных туров команда Мурада Мусаева занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 40 набранными очками в своем активе и опережает петербуржцев на один балл.