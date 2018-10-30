Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Как поступить с Кокориным и Мамаевым? (речь о футболе)
Показать все опросы

Новости партнеров

Борис Чухлов: "Зенит" играет в безобразный футбол

Бывший игрок "Зенита" Борис Чухлов прокомментировал игру команды в матче с "Крыльями Советов" (1:0).

"Просто не знаю, как это назвать. Знаете, лучше уже на футбол "Зенита" не смотреть, а только после каждого тура в турнирную таблицу заглядывать в газете. Играют просто безобразно. Даже когда "Крылья" остались вдесятером, игроки "Зенита" не могли просто мяч под контроль взять.

Отмечу только Паредеса. Дзюба пыхтел, старался. Ерохин, Мак, их игра — это кошмар. Словак вообще в отборе не участвует, будто сам по себе на поле. Частично это касается и Ерохина. А вышел Шатов на замену во втором тайме! Входит в штрафную, перед ним игрок, один в один, а в итоге мяч оказывается у… Лунева! Не знаю, какая тактика у Семака, но чем дальше, тем хуже", - заявил Чухлов.

"Спорт уик-энд"
Теги: Чухлов Зенит
Сегодня, 09:51
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
7
(0)
#7  yuri  спб (Сегодня, 11:38)
  • -2
  •  (2)
online

достали нытики эти из прошлого. Манчини плох - нерусский, Семак хоть и русский но тоже не то. Господа, вы то что месси как один ?


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#6  Svetliykenig   Калининград (Сегодня, 10:30)
  • -7
  •  (7)

Можно сказать в гомосячий
Регистрация: 18.08.2018 [жалоба]
#5  serega_user  serega_user (Сегодня, 10:30)
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
"Просто не знаю, как это назвать. Знаете, лучше уже на футбол "Зенита" не смотреть, а только после каждого тура в турнирную таблицу заглядывать в газете. Играют просто безобразно. Даже когда "Крылья" остались вдесятером, игроки "Зенита" не могли просто мяч под контроль взять.

Это называется эконом-режим. Вот и мы хотели обыграть Краснодар так же, авось прокатит. Но Крылья не Краснодар, поэтому нас за это справедливо наказали, а Зениту скорее всего попросту повезло. Играть надо всегда 90 минут!
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
#4  Я - туляк  Орехово-Зуево (Сегодня, 10:28)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Blessing
Цитата: Я - туляк
Семак пока строит игру.

Ну, наверно строит, только прогресса не видать. лучшие матчи приходятся с конкурентами, Локо, быки, а проходные, где казалось бы, надо показывать свой класс, а не борьбу, дикий ужос, ни борьбы, ни класса. Когда-нибудь это везение закончится, с тем же Ахматом, динамов и Анжи мало, судьбу нельзя испытывать своим покуизмом, и соперник уже прощать не будет. как вчера.
Пусть спад, возможно, но как не крути, надо забивать два, а потом спадывать.

Семак - очень грамотный специалист, даже не сомневаюсь, что нащупает игру и тогда будем восторгаться. Уж лучше, пока результат без игры, чем красивая игра без побед. Тренерская чехарда - великая глупость, сейчас просто не дают специалистам работать, требуют сиюминутного результата, нет его, так сразу в топку и приглашают именитого забугорного тренера, который со временем тоже разочаровывает и его по-тихому сплавляют. Семаку дать спокойно поработать этот сезон и следующий, тогда и делать выводы.
Регистрация: 8.08.2018 [жалоба]
#3  Pimen  Санкт-Петербург (Сегодня, 10:18)
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Согласен с Чухловым. Если то, во что играет Зенит результат "тренерской мысли"
Семака,то участь команды незавидна.
Регистрация: 19.03.2018 [жалоба]
#2  Blessing  Спб (Сегодня, 10:10)
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Я - туляк
Семак пока строит игру.

Ну, наверно строит, только прогресса не видать. лучшие матчи приходятся с конкурентами, Локо, быки, а проходные, где казалось бы, надо показывать свой класс, а не борьбу, дикий ужос, ни борьбы, ни класса. Когда-нибудь это везение закончится, с тем же Ахматом, динамов и Анжи мало, судьбу нельзя испытывать своим покуизмом, и соперник уже прощать не будет. как вчера.
Пусть спад, возможно, но как не крути, надо забивать два, а потом спадывать.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#1  Я - туляк  Орехово-Зуево (Сегодня, 09:59)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Семак пока строит игру. Плюс, как обычно, традиционный осенний спад у команды. Главное, что очки набирают, а игра придёт.
Регистрация: 8.08.2018 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.