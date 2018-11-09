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"Ну ты чего, Валера? "Спартак" - это не школа, а академия наук" - Челоянц рассказал как Карпин стал тренером "Спартака"

Бывший акционер "Спартака" Джеван Челоянц рассказал о совместной работе с главным тренером "Ростова" Валерием Карпиным.

"Помню Карпин пришел ко мне и сказал, что хочет занять место Лаудрупа, я спросил: "Ты где до этого работал, Валера? Нигде. А должность в "Спартаке" — это не школа, а академия наук, куда приходят матерые профи". Но потом я увидел, как Карпин год за годом растет.

Не было абсолютно никакого смысла увольнять его, предварительно обучив и потратив кучу дене. Карпин, при всех его плюсах-минусах — большой тренер, он уже из "Спартака" таковым и уходил", - заявил Челоянц.

Матч ТВ
Теги: Карпин Спартак
Сегодня, 11:16
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#6  yuri  спб (Сегодня, 12:29)
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online

Цитата: verhdon27
Спартак это проходной двор, а не академия наук.

Более того- Если в башне поебень - то хоть ебень. хоть не ебень(с). Минусуйте , плиз.


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Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#5  GS  Москва (Сегодня, 11:50)
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Школу Карпин проходил в Мальорке и Армавире, где второгодники навешали вундеркинду люлей и научили не выёжываться.
Регистрация: 22.09.2009 [жалоба]
#4  guns111  Выборг (Сегодня, 11:50)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Матерые профи, это он про Кареру видимо


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Краснощекий ковбой и его ручное Ранчо
Регистрация: 16.04.2008 [жалоба]
#3  dreamcatcher   (Сегодня, 11:49)
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Ну, вот, выходит Валера копал под Лаудрупа, потом значит и под Эмери. Все на пользу команде, конечно. Характеристику данного героя оставлю за скобками.
Регистрация: 28.05.2014 [жалоба]
#2  verhdon27  ст. Казанская (Сегодня, 11:45)
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Болеет за:
«Ростов»
Спартак это проходной двор, а не академия наук.
Регистрация: 16.05.2017 [жалоба]
#1  cska1971  Москва (Сегодня, 11:31)
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Не впрок наука...
Регистрация: 26.01.2007 [жалоба]
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