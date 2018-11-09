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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Должен ли Рауль Рианчо остаться тренером "Спартака"?
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"Ну ты чего, Валера? "Спартак" - это не школа, а академия наук" - Челоянц рассказал как Карпин стал тренером "Спартака"
Бывший акционер "Спартака" Джеван Челоянц рассказал о совместной работе с главным тренером "Ростова" Валерием Карпиным.
"Помню Карпин пришел ко мне и сказал, что хочет занять место Лаудрупа, я спросил: "Ты где до этого работал, Валера? Нигде. А должность в "Спартаке" — это не школа, а академия наук, куда приходят матерые профи". Но потом я увидел, как Карпин год за годом растет.
Не было абсолютно никакого смысла увольнять его, предварительно обучив и потратив кучу дене. Карпин, при всех его плюсах-минусах — большой тренер, он уже из "Спартака" таковым и уходил", - заявил Челоянц.
Матч ТВ
"Помню Карпин пришел ко мне и сказал, что хочет занять место Лаудрупа, я спросил: "Ты где до этого работал, Валера? Нигде. А должность в "Спартаке" — это не школа, а академия наук, куда приходят матерые профи". Но потом я увидел, как Карпин год за годом растет.
Не было абсолютно никакого смысла увольнять его, предварительно обучив и потратив кучу дене. Карпин, при всех его плюсах-минусах — большой тренер, он уже из "Спартака" таковым и уходил", - заявил Челоянц.
Матч ТВ
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