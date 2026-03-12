Президент РПЛ Алаев высказался о судействе

Президент РПЛ Александр Алаев высказался о работе футбольных арбитров.

Фото: РПЛ

Надеюсь, что мы с вами больше не будем обсуждать судейство. Первый тур был экстраординарным, это сказал и сам господин Мажич, - цитирует Алаева "Матч ТВ"

По словам Алаева, он видел выступление Мажича и поддерживает это и надеется, что люди больше не будут говорить о судействе в негативном ключе.- Я видел, что выступал [глава департамента судейства и инспектирования РФС Милорад] Мажич. Я это поддерживаю, я об этом говорил. Человек вышел и прокомментировал, нет информационного вакуума — это хорошо.Напомним, что клубы после зимней паузы сыграли в 19 туре Российской Премьер-Лиги. В этом туре в восьми встречах было назначено суммарно девять одиннадцатиметровых ударов, а главные арбитр 16 раз обращались к системе видеопросмотров после подсказки от ассистентов VAR.Ранее в эфире телеканала "Матч ТВ" выступил Милорад Мажич - Руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза. В прямом эфире он разбирал судейские решения в матчах 20 тура чемпионата России, а также отмечал ошибки арбитров.