Матчи Скрыть

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Панатинаикос
20:45
БетисНе начат
Штутгарт
20:45
ПортуНе начат
Лилль
20:45
Астон ВиллаНе начат
Болонья
20:45
РомаНе начат
Ференцварош
23:00
БрагаНе начат
Ноттингем Форест
23:00
МидтьюлландНе начат
Сельта
23:00
ЛионНе начат
Генк
23:00
ФрайбургНе начат

Президент РПЛ Алаев высказался о судействе

Президент РПЛ Александр Алаев высказался о работе футбольных арбитров.
Фото: РПЛ
По словам Алаева, он видел выступление Мажича и поддерживает это и надеется, что люди больше не будут говорить о судействе в негативном ключе.

- Я видел, что выступал [глава департамента судейства и инспектирования РФС Милорад] Мажич. Я это поддерживаю, я об этом говорил. Человек вышел и прокомментировал, нет информационного вакуума — это хорошо.
Надеюсь, что мы с вами больше не будем обсуждать судейство. Первый тур был экстраординарным, это сказал и сам господин Мажич, - цитирует Алаева "Матч ТВ".

Напомним, что клубы после зимней паузы сыграли в 19 туре Российской Премьер-Лиги. В этом туре в восьми встречах было назначено суммарно девять одиннадцатиметровых ударов, а главные арбитр 16 раз обращались к системе видеопросмотров после подсказки от ассистентов VAR.

Ранее в эфире телеканала "Матч ТВ" выступил Милорад Мажич - Руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза. В прямом эфире он разбирал судейские решения в матчах 20 тура чемпионата России, а также отмечал ошибки арбитров.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится