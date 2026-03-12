Жирков ответил, является ли "Спартак" топ-клубом

- Если так говорить, то и "Манчестер Юнайтед" в Англии больше не топ.
В каком бы состоянии он не находился, у него большая армия болельщиков, - приводит слова Жиркова Sport24.
У "Спартака" богатая история и он всегда будет в числе топ-клубов в России.
У "Спартака" богатая история и он всегда будет в числе топ-клубов в России.
Ранее Андрей Аршавин выразил мнение, что московский "Спартак" на данный момент не является топ-клубом, потому что за 20 лет красно-белые лишь раз показали чемпионский футбол.
В январе текущего года Ролан Гусев стал главным тренером московского "Динамо", соглашение с ним рассчитано до конца нынешнего сезона. В тренерский штаб Гусева вошли Роман Шаронов и Юрий Жирков.
Напомним, что Жирков во время профессиональной карьеры футболиста выступал за "Спартак" Тамбов, ЦСКА, лондонский "Челси", "Анжи", столичное "Динамо", петербургский "Зенит" и подмосковные "Химки". В 2022 году защитник объявил о завершении карьеры