Жирков ответил, является ли "Спартак" топ-клубом

Тренер "Динамо" Юрий Жирков рассказал, считается ли московский "Спартак" топ-клубом.
Фото: ФК "Динамо"
По мнению Жиркова, у "Спартака" большая история и он всегда будет в числе топ-клубов России.

- Если так говорить, то и "Манчестер Юнайтед" в Англии больше не топ.

У "Спартака" богатая история и он всегда будет в числе топ-клубов в России.
В каком бы состоянии он не находился, у него большая армия болельщиков, - приводит слова Жиркова Sport24.

Ранее Андрей Аршавин выразил мнение, что московский "Спартак" на данный момент не является топ-клубом, потому что за 20 лет красно-белые лишь раз показали чемпионский футбол.

В январе текущего года Ролан Гусев стал главным тренером московского "Динамо", соглашение с ним рассчитано до конца нынешнего сезона. В тренерский штаб Гусева вошли Роман Шаронов и Юрий Жирков.

Напомним, что Жирков во время профессиональной карьеры футболиста выступал за "Спартак" Тамбов, ЦСКА, лондонский "Челси", "Анжи", столичное "Динамо", петербургский "Зенит" и подмосковные "Химки". В 2022 году защитник объявил о завершении карьеры

