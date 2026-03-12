Матчи Скрыть

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Панатинаикос
20:45
БетисНе начат
Штутгарт
20:45
ПортуНе начат
Лилль
20:45
Астон ВиллаНе начат
Болонья
20:45
РомаНе начат
Ференцварош
23:00
БрагаНе начат
Ноттингем Форест
23:00
МидтьюлландНе начат
Сельта
23:00
ЛионНе начат
Генк
23:00
ФрайбургНе начат

Жирков ответил, откажется ли он от работы в "Спартаке"

Тренер московского "Динамо" Юрий Жирков рассказал, откажется ли он от работы в столичном "Спартаке".
Фото: ФК "Динамо"
По словам Жиркова, он не видит смысла отказываться от работы.

- Никогда не говорил, что где-то точно не окажусь. Жизнь может заставить — и будешь в клубе, от перехода в который когда-то отказывался.
Представьте: у меня не будет работы, а "Спартак" меня, допустим, пригласит. Отказываться не вижу смысла, - приводит слова Жиркова Sport24.

В январе текущего года Ролан Гусев стал главным тренером московского "Динамо", соглашение с ним рассчитано до конца нынешнего сезона. В тренерский штаб Гусева вошли Роман Шаронов и Юрий Жирков.

Напомним, что Жирков во время профессиональной карьеры футболиста выступал за "Спартак" Тамбов, ЦСКА, лондонский "Челси", "Анжи", столичное "Динамо", петербургский "Зенит" и подмосковные "Химки". В 2022 году защитник объявил о завершении карьеры

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится