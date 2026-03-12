Жирков ответил, откажется ли он от работы в "Спартаке"

- Никогда не говорил, что где-то точно не окажусь. Жизнь может заставить — и будешь в клубе, от перехода в который когда-то отказывался.
Представьте: у меня не будет работы, а "Спартак" меня, допустим, пригласит. Отказываться не вижу смысла, - приводит слова Жиркова Sport24.
В январе текущего года Ролан Гусев стал главным тренером московского "Динамо", соглашение с ним рассчитано до конца нынешнего сезона. В тренерский штаб Гусева вошли Роман Шаронов и Юрий Жирков.
Напомним, что Жирков во время профессиональной карьеры футболиста выступал за "Спартак" Тамбов, ЦСКА, лондонский "Челси", "Анжи", столичное "Динамо", петербургский "Зенит" и подмосковные "Химки". В 2022 году защитник объявил о завершении карьеры