Лига Европы УЕФА

Панатинаикос
20:45
БетисНе начат
Штутгарт
20:45
ПортуНе начат
Лилль
20:45
Астон ВиллаНе начат
Болонья
20:45
РомаНе начат
Ференцварош
23:00
БрагаНе начат
Ноттингем Форест
23:00
МидтьюлландНе начат
Сельта
23:00
ЛионНе начат
Генк
23:00
ФрайбургНе начат

"ПСЖ" рассчитывает оформить трансфер игрока "Челси" - источник

Полузащитник "Челси" Энцо Фернандес попал в сферу интересов "ПСЖ".
Фото: Getty Images
Как сообщает The Touchline, парижский клуб рассчитывает оформить переход аргентинского футболиста. Важным фактором в этой ситуации может стать противостояние команд в 1/8 финала Лиги чемпионов. В "ПСЖ" считают, что возможный вылет лондонского клуба из турнира способен повлиять на будущее игрока.

Отмечается, что сейчас аргентинский хавбек зарабатывает около 10 млн евро в год. Парижский клуб готов выполнить финансовые требования футболиста при достижении договорённости с "Челси".

