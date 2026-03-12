"ПСЖ" рассчитывает оформить трансфер игрока "Челси" - источник

Полузащитник "Челси" Энцо Фернандес попал в сферу интересов "ПСЖ".

Фото: Getty Images

Как сообщает The Touchline, парижский клуб рассчитывает оформить переход аргентинского футболиста. Важным фактором в этой ситуации может стать противостояние команд в 1/8 финала Лиги чемпионов. В "ПСЖ" считают, что возможный вылет лондонского клуба из турнира способен повлиять на будущее игрока.



Отмечается, что сейчас аргентинский хавбек зарабатывает около 10 млн евро в год. Парижский клуб готов выполнить финансовые требования футболиста при достижении договорённости с "Челси".

Челси