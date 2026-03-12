Матчи Скрыть

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Панатинаикос
20:45
БетисНе начат
Штутгарт
20:45
ПортуНе начат
Лилль
20:45
Астон ВиллаНе начат
Болонья
20:45
РомаНе начат
Ференцварош
23:00
БрагаНе начат
Ноттингем Форест
23:00
МидтьюлландНе начат
Сельта
23:00
ЛионНе начат
Генк
23:00
ФрайбургНе начат

Агент Самошникова рассказал о восстановлении защитника "Спартака"

Футбольный агент Алексей Бабырь, представляющий интересы защитника "Спартака" Ильи Самошникова, рассказал о состоянии своего клиента.
Фото: ФК "Спартак"
По словам агента, реабилитация Самошникова практически завершена.

- Слава богу, у Ильи всё хорошо. Реабилитация после травмы практически завершена — теперь он набирает физические кондиции.

Надеюсь, в ближайшее время увидим его в заявке "Спартака", а затем и на поле, - цитирует Бабыря "Чемпионат".

Илья Самошников перешел в московский "Спартак" из столичного "Локомотива" в летнее трансферное окно за 3,7 миллионов евро и заключил контракт до конца июня 2028 года.

В текущем сезоне защитник вышел на поле в составе красно-белых в пяти встречах и записал на свой счет один забитый мяч и одну результативную передачу. По итогам 20 сыгранных туров команда Хуана Карседо занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ с 35 набранными очками, в 21 туре чемпионата России "Спартак" сыграет на выезде с петербургским "Зенитом".

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится