Агент Самошникова рассказал о восстановлении защитника "Спартака"

- Слава богу, у Ильи всё хорошо. Реабилитация после травмы практически завершена — теперь он набирает физические кондиции.
Надеюсь, в ближайшее время увидим его в заявке "Спартака", а затем и на поле, - цитирует Бабыря "Чемпионат".
Илья Самошников перешел в московский "Спартак" из столичного "Локомотива" в летнее трансферное окно за 3,7 миллионов евро и заключил контракт до конца июня 2028 года.
В текущем сезоне защитник вышел на поле в составе красно-белых в пяти встречах и записал на свой счет один забитый мяч и одну результативную передачу. По итогам 20 сыгранных туров команда Хуана Карседо занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ с 35 набранными очками, в 21 туре чемпионата России "Спартак" сыграет на выезде с петербургским "Зенитом".