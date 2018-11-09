"Нормальный такой махач!" - драка в финале молодежного чемпионата Санкт-Петербурга (видео)

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Нормальный такой махач был сегодня между академией "Зенита" и ДШОР "Зенит" в финале чемпионата СПб U-17.



Матч закончился 2:1 в пользу академии. pic.twitter.com/Ne4VYfhqL9 — Никита Павлов (@pavlov_plov) November 8, 2018

В финале чемпионата Санкт-Петербурга для юношей до 17 лет между академией "Зенита" и СШОР "Зенит" (2:1) произошла массовая драка футболистов.Арбитрам этой встречи разрешить конфликт не удалось, так что вмешаться пришлось тренерам и персоналу команд.