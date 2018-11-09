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"Нормальный такой махач!" - драка в финале молодежного чемпионата Санкт-Петербурга (видео)

В финале чемпионата Санкт-Петербурга для юношей до 17 лет между академией "Зенита" и СШОР "Зенит" (2:1) произошла массовая драка футболистов.

Арбитрам этой встречи разрешить конфликт не удалось, так что вмешаться пришлось тренерам и персоналу команд.

Теги: Зенит
Сегодня, 11:30
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4
(2)
#4  stepanmlc   (Сегодня, 12:17)
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Zamba
бей своих, что бы чужие боялись смеялись


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010 [жалоба]
#3  ФКСМ_1922  Наш город - Ваша столица (Сегодня, 12:13)
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Бомжи бутылки не поделили


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Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017 [жалоба]
#2  Zamba  Санкт-Петербург (Сегодня, 11:47)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
бей своих, что бы чужие боялись


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Если ты не поддерживаешь нас после поражений или ничьих, нечего нас поддерживать после побед
Регистрация: 20.07.2009 [жалоба]
#1  afelayz  Россия, Красноярск (Сегодня, 11:38)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Енисей»
Арбитрам этой встречи разрешить конфликт не удалось

Понравилась эта фраза, на фоне того, что арбитру в этом эпизоде не хватало пива и чипсов. :)
Регистрация: 8.08.2016 [жалоба]
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