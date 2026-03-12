Матчи Скрыть

Лига Европы УЕФА

Панатинаикос
20:45
БетисНе начат
Штутгарт
20:45
ПортуНе начат
Лилль
20:45
Астон ВиллаНе начат
Болонья
20:45
РомаНе начат
Ференцварош
23:00
БрагаНе начат
Ноттингем Форест
23:00
МидтьюлландНе начат
Сельта
23:00
ЛионНе начат
Генк
23:00
ФрайбургНе начат

Дзюба заявил, что его обожают во всех городах

Форвард "Акрона" Артем Дзюба ответил на вопрос, в каком городе России его любят больше всего.
Фото: ФК "Акрон"
По словам Дзюбы, он был во всех городах и нигде не встречал агрессии.

- Я был во всех городах и ни разу не встречал агрессии. Не было ситуаций, чтобы я с кем-то на улице закусился.
В Питере классно было, в Томске вообще меня обожали. В Ростове обожали, в Туле обожали, в Тольятти — тоже. Россия — моя страна! - цитирует Дзюбу "СЭ".

С сентября 2024 года Артем Дзюба является игроком тольяттинского "Акрона", контракт форварда с клубом рассчитан до конца текущего сезона. В нынешнем сезоне нападающий вышел на поле в 18 матчах чемпионата России и записал на свой счет пять забитых мячей и четыре голевые передачи. Напомним, что Дзюба является лучшим бомбардиром в истории национальной команды России и чемпионата страны.

Ранее Дзюба выступал за московский "Спартак", петербургский "Зенит", "Томь", столичный "Локомотив", тульский "Арсенал", "Ростов" и турецкий "Адана Демирспор".

