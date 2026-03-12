Матчи Скрыть

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Панатинаикос
20:45
БетисНе начат
Штутгарт
20:45
ПортуНе начат
Лилль
20:45
Астон ВиллаНе начат
Болонья
20:45
РомаНе начат
Ференцварош
23:00
БрагаНе начат
Ноттингем Форест
23:00
МидтьюлландНе начат
Сельта
23:00
ЛионНе начат
Генк
23:00
ФрайбургНе начат

Агент Маркиньоса рассказал о мечте легионера "Спартака"

Футбольный агент Александр Саму, представляющий интересы вингера московского "Спартака" Маркиньоса, рассказал о мечте бразильца.
Фото: ФК "Спартак"
По словам агента, Маркиньос мечтает попасть в сборную Бразилии на ЧМ-2026.

- Для Маркиньоса мечта и цель попасть в сборную Бразилии на ЧМ-2026, он будет стараться и работать для этого, - приводит слова агента Metaratings.

Маркиньос выступает за московский "Спартак" с августа 2024 года, его контракт с клубом рассчитан до июня 2029 года. В текущем сезоне бразилец вышел на поле в 23 матчах во всех турнирах и записал на свой счет семь забитых мячей и три результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего футболиста в 6 миллионов евро.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится