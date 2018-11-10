Роман Зобнин получил микротравму и пропустит матч с "Уфой"

У хавбека "Спартака" Романа Зобнина диагностирована микротравма мышц задней группы правого бедра.Игрок не поехал с красно-белыми на выездной матч 14-го тура чемпионаата России против "Уфы".Матч "Уфа" - "Спартак" пройдет завтра. Начало - в 14.00 по московскому времени.