В "Ахмате" высказались о будущем арендованного у "Спартака" Хлусевича

"Его аренда была без права выкупа. Думаю, он возвращается в "Спартак", а там будем думать — какой у нас интерес и какие у него планы. Он недешевый футболист, все нужно взвесить", - сказал Черчесов.
Даниил Хлусевич перешел в "Ахмат" минувшей зимой на правах аренды из московского "Спартака", действующий контракт с которым рассчитан до 30 июня 2027 года.
В составе грозненской команды 25-летний крайний защитник провел 8 матчей и не отметился результативными действиями за 364 минуты игрового времени. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 2,5 миллиона евро.
