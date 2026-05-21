В "Ахмате" высказались о будущем арендованного у "Спартака" Хлусевича

Главный тренер "Ахмата" Станислав Черчесов ответил на вопрос о возможной покупке защитника Даниила Хлусевича.
Фото: ФК "Ахмат"
"Его аренда была без права выкупа. Думаю, он возвращается в "Спартак", а там будем думать — какой у нас интерес и какие у него планы. Он недешевый футболист, все нужно взвесить", - сказал Черчесов.

Даниил Хлусевич перешел в "Ахмат" минувшей зимой на правах аренды из московского "Спартака", действующий контракт с которым рассчитан до 30 июня 2027 года.

В составе грозненской команды 25-летний крайний защитник провел 8 матчей и не отметился результативными действиями за 364 минуты игрового времени. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 2,5 миллиона евро.

Источник: "СЭ"

