Как сообщает Metaratings, российский хавбек находится в шорт-листе "Лидса". По информации источника, представители английского клуба внимательно следят за выступлениями 20-летнего футболиста и изучают возможность его трансфера.
Кисляк связан контрактом с армейцами до лета 2029 года. В прошедшем сезоне полузащитник стал одним из самых результативных игроков команды: в 42 матчах он записал на свой счёт восемь голов и столько же ассистов на партнёров. Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 20 миллионов евро.
Клуб АПЛ изучает возможность трансфера Кисляка - источник
