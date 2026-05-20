Клуб АПЛ изучает возможность трансфера Кисляка - источник

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк может продолжить карьеру в чемпионате Англии.
Фото: ПФК ЦСКА
Как сообщает Metaratings, российский хавбек находится в шорт-листе "Лидса". По информации источника, представители английского клуба внимательно следят за выступлениями 20-летнего футболиста и изучают возможность его трансфера.

Кисляк связан контрактом с армейцами до лета 2029 года. В прошедшем сезоне полузащитник стал одним из самых результативных игроков команды: в 42 матчах он записал на свой счёт восемь голов и столько же ассистов на партнёров. Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 20 миллионов евро.

