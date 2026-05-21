Черчесов: "Ахмат" не взял Ибрагимовича, у нас есть Мелкадзе

"Мы привыкли работать с теми футболистами, которые у нас есть. Мы не взяли Ибрагимовича, у нас есть Мелкадзе, которого мы развиваем.
Максим Самородов забил 5, отдал 10 передач. Эгаш Кассинтура — 9 голов, 5 передач. Все сделали скачок — один больше, другой меньше. Ни один футболист не задержался в развитии, все работают.
Георгий Мелкадзе вернулся в "Ахмат" в январе прошлого года и подписал контракт до июня 2027 года. Ранее футболист выступал за клуб на правах аренды.
В этом сезоне 29-летний нападающий провел за грозненскую команду 28 матчей в РПЛ, в которых забил 7 голов и отдал 4 результативные передачи. Также на счету форварда один забитый мяч в 6 играх нынешнего розыгрыша Кубка России.
Источник: "СЭ"