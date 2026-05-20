Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Урал
0 - 1 0 1
Динамо МхЗавершен
Ротор
0 - 2 0 2
АкронЗавершен

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Фрайбург
0 - 0 0 0
Астон Вилла1 тайм

В "Урале" приняли решение по будущему Березуцкого - источник

В "Урале" всерьёз рассматривают вариант с увольнением Василия Березуцкого после окончания сезона.
Фото: ФК "Урал"
Как сообщает телеграм-канал "МЯЧ RU", будущее тренера может не зависеть даже от итогов стыковых матчей.

По информации источника, руководство клуба недовольно качеством игры команды и считает, что у екатеринбуржцев отсутствуют чёткий стиль и тактический план. Также отмечается, что часть футболистов не устраивает подход тренера, который делает ставку в основном на индивидуальные действия игроков.

Сообщается, что вопрос об отставке Березуцкого обсуждается ещё с марта. Тогда специалист сумел сохранить пост благодаря серии из пяти матчей без поражений.

Напомним, в первой стыковой встрече за место в РПЛ "Урал" уступил махачкалинскому "Динамо" со счётом 0:1.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 4
  • Нравится
  • +4
  • Не нравится