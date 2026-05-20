Как сообщает телеграм-канал "МЯЧ RU", будущее тренера может не зависеть даже от итогов стыковых матчей.
По информации источника, руководство клуба недовольно качеством игры команды и считает, что у екатеринбуржцев отсутствуют чёткий стиль и тактический план. Также отмечается, что часть футболистов не устраивает подход тренера, который делает ставку в основном на индивидуальные действия игроков.
Сообщается, что вопрос об отставке Березуцкого обсуждается ещё с марта. Тогда специалист сумел сохранить пост благодаря серии из пяти матчей без поражений.
Напомним, в первой стыковой встрече за место в РПЛ "Урал" уступил махачкалинскому "Динамо" со счётом 0:1.
В "Урале" приняли решение по будущему Березуцкого - источник
В "Урале" всерьёз рассматривают вариант с увольнением Василия Березуцкого после окончания сезона.
