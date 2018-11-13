Новости партнеров

Сергей Родионов: Глушаков еще не сказал своего последнего слова - я в него верю

Гендиректор "Спартака" Сергей Родионов прокомментировал будущее Дениса Глушакова.

"На сегодняшний день Глушаков является футболистом "Спартака". Если говорить о статистике, которую мы наблюдаем, то почему-то при его присутствии на поле большинство матчей команда не проигрывает, а при его отсутствии – наоборот.

Мое мнение - Глушаков еще не сказал своего последнего слова. Денис может играть гораздо лучше, я в него верю" – сказал Родионов.

Р-Спорт
Теги: Родионов Спартак Глушаков
Сегодня, 09:48
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
10
(5)
#10  yuri  спб (Сегодня, 10:53)
  • -1
  •  (1)
online

Новый тренер, новое мышление. Кот улыбался - все будет очень хорошо. Обезьяна в новом платье любовалась в зеркале собой). Уже все будет отлично. Очки есть это главное , есть и зеркало. Сослагательное и будущее наклонение злобную макаку-резус не волновало.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#9  Сибирячок   (Сегодня, 10:50)
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
а что молчит этот гендир про Левникова? Почему нет ни слова про пенальти, который мог не назначить только долбоёб?
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#8  irv  Курск (Сегодня, 10:33)
  • 0
  •  (0)

Пропал клуб. Всё развалили. С такими управляющими ничего не изменится.


--------------------
Спартак - ЧЕМПИОН!
Регистрация: 28.08.2008 [жалоба]
#7  LIAZ677   (Сегодня, 10:28)
  • +1
  •  (1)

А вот и великий немой заговорил.
Регистрация: 3.04.2013 [жалоба]
#6  P. Holmberg  Eskilstuna (Сегодня, 10:19)
  • 0
  •  (0)
online

Родионов наконец заучил несколько фраз и выступил.


--------------------
Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
#5  tiki  Москва (Сегодня, 10:19)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Поло
затащит Спартак в финал ЛЧ!

хуже.он может и Зенит затащить.
он как то вещал за месяц до перехода, что никогда не перейдет в Спартак
благо у нас он уже отбегал.у паровозов тоже.
так что не удивляйтесь


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
#4  Поло   (Сегодня, 10:15)
  • 0
  •  (4)

Абсолютный идиотизм!
Давайте подождем пока Глушаков заиграет, ведь гендир в него верит! Денису как раз 35 стукнет, когда это случится и тогда он, наконец, выйдет на пик карьеры и подобно Зидану на ЧМ-2006 затащит Спартак в финал ЛЧ!
Регистрация: 23.03.2017 [жалоба]
#3  Анатоль777   (Сегодня, 10:05)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Я всех вас переживу. Вы не знаете Паниковского. Паниковский вас всех еще продаст и купит. Отдайте мои деньги.©
Меняем Паниковский на глушаков)))


--------------------
Толян не сдается©Ромуальд
Регистрация: 17.04.2018 [жалоба]
#2  pahitosik  Москва (Сегодня, 09:58)
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
О, кто рот открыл...Родионов, ты был хорошим форвардом, но гендиректор из тебя никакой.
Регистрация: 12.03.2014 [жалоба]
#1  ФКСМ_1922  Наш город - Ваша столица (Сегодня, 09:51)
  • +4
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Родионову самому на выход пора, засиделся уже


--------------------
Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.