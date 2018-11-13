Сергей Родионов: Глушаков еще не сказал своего последнего слова - я в него верю

Гендиректор "Спартака" Сергей Родионов прокомментировал будущее Дениса Глушакова."На сегодняшний день Глушаков является футболистом "Спартака". Если говорить о статистике, которую мы наблюдаем, то почему-то при его присутствии на поле большинство матчей команда не проигрывает, а при его отсутствии – наоборот.Мое мнение - Глушаков еще не сказал своего последнего слова. Денис может играть гораздо лучше, я в него верю" – сказал Родионов.