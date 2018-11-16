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Экс-футболист "Зенита" Риксен чуть не умер в больнице

Бывший полузащитник «Зенита» Фернандо Риксен, страдающий боковым амиотрофическим склерозом, в октябре чуть не погиб в шотландской больнице из-за врачебной ошибки, информирует Sports.ru со ссылкой на De Stentor.

«Мы были на встрече с «Рейнджерс» в Шотландии, когда он потерял сознание. Его состояние внезапно резко ухудшилось, врачи сделали все возможное. Я впервые шел в больницу на нервах. Но он быстро пришел в себя. Он боец.

Кое-что пошло не так, но не из-за болезни, а из-за ошибки. Фернандо не может говорить и ничем двигать, только глазами. У него есть речевой компьютер, и его нельзя у него забирать. У него над кроватью висит бумажка, на которой это написано. А также то, что его нельзя укладывать ровно на спину.

По больнице объявили, что некоему Питеру достаточно сидеть за компьютером и нужно ложиться. Медсестра перепутала с ним Фернандо и уложила его. Но ему нельзя, его легкие чистят от жидкости трижды в день.

Утром он сказал мне через компьютер: «Я чуть не умер этой ночью, я два часа провел в агонии. Если бы медсестра случайно не зашла сюда, меня бы уже не было», – рассказал биограф Риксена Винсент де Врис.
Теги: Зенит Рейнджерс
Вчера, 23:51
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#1  utekay  Россия (Вчера, 23:57)
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Болеет за:
«Зенит»
господи, вот за что такой кошмар и мучения?
ужас какой-то...


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
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