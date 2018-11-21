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Нескольким фанатам "Спартака" грозит до 7 лет тюрьмы за хулиганство

Нескольким фанатам "Спартака", устроившим драку с болельщиками ЦСКА 22 сентября в Москве, грозит до семи лет лишения свободы.

По информации телеграм-канал Mash, на фанатов было заведено дело по статье "Хулиганство".

Ранее появилась информация, что в настоящий момент у лидеров и рядовых членов сразу нескольких фанатских движений красно-белых проходят обыски.
Теги: Спартак ЦСКА
Сегодня, 15:08
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#2  Сибирячок   (Сегодня, 15:24)
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Болеет за:
«Спартак»
К Кокорину и Мамаеву их.

Только я не пойму, как хулиганство и обыски между собой пересекаются? Что, у Кокорина тоже обыск был? И с какой целю обыскивать чела, который набил епло другому?
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#1  Он_вам_не_димон  Москвобад (Сегодня, 15:21)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
ni4ego sebe, do 7 let, eto zh po zhesti


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vpered rossia mi v gavno
Регистрация: 18.06.2017 [жалоба]
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