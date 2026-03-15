По информации источника, в обращении будет фигурировать один из двух пенальти, назначенных в ворота красно-белых. Полный список всех эпизодов пока не известен.
Вчера, 14 марта, на "Газпром Арене" состоялся матч петербургского "Зенита" против московского "Спартака". Подопечные Сергея Семака одержали победу со счетом 2:0. Голами за сине-бело-голубых отличились нападающие Александр Соболев и Джон Дуран, реализовавшие пенальти.
Источник: Metaratings
"Спартак" обратится в ЭСК по итогам игры с "Зенитом" - источник
