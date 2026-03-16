"Ливерпуль" окончательно определился с будущим Слота - источник

Будущее главного тренера "Ливерпуля" Арне Слота уже определено руководством клуба.

Как сообщает Topskills Sports UK, нидерландский специалист покинет свой пост по окончании сезона.



Отмечается, что решение является окончательным. В клубе не собираются менять позицию даже в том случае, если команда сумеет завоевать трофеи в текущей кампании.



После 30 туров АПЛ команда располагается на пятой строчке турнирной таблицы АПЛ.