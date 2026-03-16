Романо рассказал о готовности Месси сыграть в Финалиссиме

Журналист Фабрицио Романо сообщил новые детали отмены Финалиссимы между сборными Испании и Аргентины.

По его информации, футболисты обеих команд были готовы принять участие в матче, включая капитана аргентинцев Лионеля Месси.



Финалиссиму между победителями чемпионата Европы и Кубка Америки отменили из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. Изначально проведение матча было запланировано на 27 марта в Катаре.



Ранее сообщалось, что встреча могла состояться в Мадриде, однако аргентинцев не устроил такой вариант. Позже появилась информация, что может пройти два матча - один в Аргентине, второй - в Испании.