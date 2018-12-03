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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Mission complete. Пиарщики «Ростова» сделали из нулевой ничьей крутое событие
С футбольной точки зрения игра на ростовском стадионе была, конечно, заметной и значимой для российского чемпионата, но запомнится она отнюдь не действиями футболистов. Rusfootball.info – о том, как чувство тренда и желание креативить помогают нашему футболу избавиться от серости и скуки.
Более-менее все, кто имеет представление о российском футболе, интернете и соцсетях, знают о существовании паблика ВГИК, а, скорее всего, на него подписаны. Зачастую там публикуются тупые шутки (чаще всего за гранью политкорректности), рождаются тупые мемы (типа «тупо Хосонова»), но факт есть факт: для популяризации ФНЛ, к примеру, ВГИК сделал больше, чем руководство российского футбола за всё время существования лиги.
Теперь же ВГИК вышел на новый уровень: он определяет тренды РПЛ. Хотя админы паблика скорее должны расценивать это как понижение, всё-таки благодаря этой группе мы знаем, что лучшая лига мира всё-таки ФНЛ. В комментариях под постами сообщества давно можно увидеть ВК-страницы примерно всех клубов ФНЛ, но теперь тему подхватили и клубы элитного дивизиона.
Творцы контента в паблике любят упражняться в нахождении внешних сходств и эксплуатировании их в юмористических целях. Иногда получается не очень похоже, но смешно и вирусно, как вышло с Бекао. Не сказать, что защитник ЦСКА сильно похож на главного героя культовой игры GTA San Andreas СиДжея, но в народ идея ушла, а дальше народное творчество было не остановить. Тем более что главная игра прошлого десятилетия и её русский перевод сами подталкивают к этому.
А начиналось всё вот так.
Дальше работа закипела. CJ был замечен на стадионе «Газовик» в Оренбурге.
А также на улицах города.
«Спартак» сыграл с ЦСКА в оборонительный футбол? У ВГИКа уже готов мем на злобу дня.
Столичные дерби всякий раз актуализировали мем
Случались и личные разборки с соперниками. Например, с Романом Ерёменко.
Любой тренер хотел бы иметь в своём составе такого игрока, как Бекао, поскольку работать над физикой с ним точно не надо – достаточно просто правильно ввести чит-код.
Не сказать, что мемы были гомерически смешными или что Бекао действительно похож на СиДжея, но в народных умах Родриго уже был неотделим от героя игры.
И тут оказалось, что приезд Бекао на Дон предвкушают не только подписчики ВГИКа…
…но и пресс-служба «Ростова».
Дело в том, что перевод GTA на русский язык породил множество мемов. Естественно, эпичные фразы ВГИКом были также приписаны Бекао.
ЦСКА взял другой мем
И ответил
Ростовчане завершили предматчевую дискуссию и стали готовить стадион к ребрендингу
Проанонсировали состав в стиле игры
Соответствующе представили арбитров
И дали 5 звёзд розыска (наивысший уровень преследования полицией в игре) болельщикам гостей, начавшим скандировать матерные кричалки
Нетипично для российского футбола, что пацанам дали это сделать, но фразу «потрачено» вывели на фасад стадиона!
Никита Кириленко из «Ростова» рассказал в твиттере, как ему в голову пришла эта идея.
Да, легендарная музыка тоже была, причём ещё перед началом встречи.
Ну а по её окончании ростовчане пожелали «армейцам» удачи в матче с «Реалом». В игре группировка врагов СиДжея как раз в фиолетовых цветах.
GTAшная история матча уже вышла на пределы футбольного мирка: например, о ней рассказал популярнейший tjournal и многие другие медиа, не имеющие отношения к футболу и серой РПЛ тем более. «Ростов», для которого посещаемость в 30 тысяч человек уже стала обыденностью, показывает всем, как надо работать. Чего стоит только недавний ролик с Валерием Карпиным ко всё тому же матчу с ЦСКА, который стоил клубу 0 рублей и только Вконтакте собрал более 200 тысяч просмотров.
Про гениально раскрученную и вылившуюся в отличные продажи футболок историю с ковром вы и так помните. Ну а большинству клубов премьер-лиги можно обратиться с призывом Валерия Карпина: «Хватит заниматься ерундой…». Даже 0:0 в холодном декабрьском матче «Ростов» – ЦСКА могут стать ярким событием сезона.
Роман Гуськов, Rusfootball.info
Более-менее все, кто имеет представление о российском футболе, интернете и соцсетях, знают о существовании паблика ВГИК, а, скорее всего, на него подписаны. Зачастую там публикуются тупые шутки (чаще всего за гранью политкорректности), рождаются тупые мемы (типа «тупо Хосонова»), но факт есть факт: для популяризации ФНЛ, к примеру, ВГИК сделал больше, чем руководство российского футбола за всё время существования лиги.
Теперь же ВГИК вышел на новый уровень: он определяет тренды РПЛ. Хотя админы паблика скорее должны расценивать это как понижение, всё-таки благодаря этой группе мы знаем, что лучшая лига мира всё-таки ФНЛ. В комментариях под постами сообщества давно можно увидеть ВК-страницы примерно всех клубов ФНЛ, но теперь тему подхватили и клубы элитного дивизиона.
Творцы контента в паблике любят упражняться в нахождении внешних сходств и эксплуатировании их в юмористических целях. Иногда получается не очень похоже, но смешно и вирусно, как вышло с Бекао. Не сказать, что защитник ЦСКА сильно похож на главного героя культовой игры GTA San Andreas СиДжея, но в народ идея ушла, а дальше народное творчество было не остановить. Тем более что главная игра прошлого десятилетия и её русский перевод сами подталкивают к этому.
А начиналось всё вот так.
Дальше работа закипела. CJ был замечен на стадионе «Газовик» в Оренбурге.
А также на улицах города.
«Спартак» сыграл с ЦСКА в оборонительный футбол? У ВГИКа уже готов мем на злобу дня.
Столичные дерби всякий раз актуализировали мем
Случались и личные разборки с соперниками. Например, с Романом Ерёменко.
Любой тренер хотел бы иметь в своём составе такого игрока, как Бекао, поскольку работать над физикой с ним точно не надо – достаточно просто правильно ввести чит-код.
Не сказать, что мемы были гомерически смешными или что Бекао действительно похож на СиДжея, но в народных умах Родриго уже был неотделим от героя игры.
И тут оказалось, что приезд Бекао на Дон предвкушают не только подписчики ВГИКа…
…но и пресс-служба «Ростова».
???— Football Club Rostov (@rostovfc) November 28, 2018
В воскресенье парни из Гроув Стрит попытаются навязать борьбу на "Ростов Арене"#РостовЦСКА pic.twitter.com/a4a7bjNFV8
Дело в том, что перевод GTA на русский язык породил множество мемов. Естественно, эпичные фразы ВГИКом были также приписаны Бекао.
ЦСКА взял другой мем
И ответил
Он уже выехал ? ??#РостовЦСКА pic.twitter.com/GY0jrTxigt— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) November 29, 2018
Ростовчане завершили предматчевую дискуссию и стали готовить стадион к ребрендингу
Ввел "HESOYAM" и как новенький? ? pic.twitter.com/EbJwDvXukx— Football Club Rostov (@rostovfc) November 29, 2018
Проанонсировали состав в стиле игры
???— Football Club Rostov (@rostovfc) December 2, 2018
Наш состав на матч #РостовЦСКА
Охладим? pic.twitter.com/WxQ3FDrAQV
Соответствующе представили арбитров
И дали 5 звёзд розыска (наивысший уровень преследования полицией в игре) болельщикам гостей, начавшим скандировать матерные кричалки
Нетипично для российского футбола, что пацанам дали это сделать, но фразу «потрачено» вывели на фасад стадиона!
Никита Кириленко из «Ростова» рассказал в твиттере, как ему в голову пришла эта идея.
Бывает лежишь под одеялом. Засыпаешь. И тут... pic.twitter.com/VpQ3bRBbs2— Nikita Kirilenko (@NikitaKirilenko) December 2, 2018
Да, легендарная музыка тоже была, причём ещё перед началом встречи.
Скоро начинаем #РостовЦСКА pic.twitter.com/lKAEhTKOOR— Football Club Rostov (@rostovfc) December 2, 2018
Ну а по её окончании ростовчане пожелали «армейцам» удачи в матче с «Реалом». В игре группировка врагов СиДжея как раз в фиолетовых цветах.
Желаем парням из Гроув-стрит удачи в битве с Балласами ??— Football Club Rostov (@rostovfc) December 2, 2018
Будем следить @pfc_cska pic.twitter.com/vjBKWvTCpe
GTAшная история матча уже вышла на пределы футбольного мирка: например, о ней рассказал популярнейший tjournal и многие другие медиа, не имеющие отношения к футболу и серой РПЛ тем более. «Ростов», для которого посещаемость в 30 тысяч человек уже стала обыденностью, показывает всем, как надо работать. Чего стоит только недавний ролик с Валерием Карпиным ко всё тому же матчу с ЦСКА, который стоил клубу 0 рублей и только Вконтакте собрал более 200 тысяч просмотров.
???— Football Club Rostov (@rostovfc) November 15, 2018
"Хватит ерундой заниматься, епт"
Билеты на заключительный домашний матч года #РостовЦСКА на официальном сайте клуба:https://t.co/1181qBxKod pic.twitter.com/djTSilEbtY
Про гениально раскрученную и вылившуюся в отличные продажи футболок историю с ковром вы и так помните. Ну а большинству клубов премьер-лиги можно обратиться с призывом Валерия Карпина: «Хватит заниматься ерундой…». Даже 0:0 в холодном декабрьском матче «Ростов» – ЦСКА могут стать ярким событием сезона.
Роман Гуськов, Rusfootball.info
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