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Mission complete. Пиарщики «Ростова» сделали из нулевой ничьей крутое событие

С футбольной точки зрения игра на ростовском стадионе была, конечно, заметной и значимой для российского чемпионата, но запомнится она отнюдь не действиями футболистов. Rusfootball.info – о том, как чувство тренда и желание креативить помогают нашему футболу избавиться от серости и скуки.

Более-менее все, кто имеет представление о российском футболе, интернете и соцсетях, знают о существовании паблика ВГИК, а, скорее всего, на него подписаны. Зачастую там публикуются тупые шутки (чаще всего за гранью политкорректности), рождаются тупые мемы (типа «тупо Хосонова»), но факт есть факт: для популяризации ФНЛ, к примеру, ВГИК сделал больше, чем руководство российского футбола за всё время существования лиги.

Теперь же ВГИК вышел на новый уровень: он определяет тренды РПЛ. Хотя админы паблика скорее должны расценивать это как понижение, всё-таки благодаря этой группе мы знаем, что лучшая лига мира всё-таки ФНЛ. В комментариях под постами сообщества давно можно увидеть ВК-страницы примерно всех клубов ФНЛ, но теперь тему подхватили и клубы элитного дивизиона.

Творцы контента в паблике любят упражняться в нахождении внешних сходств и эксплуатировании их в юмористических целях. Иногда получается не очень похоже, но смешно и вирусно, как вышло с Бекао. Не сказать, что защитник ЦСКА сильно похож на главного героя культовой игры GTA San Andreas СиДжея, но в народ идея ушла, а дальше народное творчество было не остановить. Тем более что главная игра прошлого десятилетия и её русский перевод сами подталкивают к этому.

А начиналось всё вот так.

Mission complete. Пиарщики «Ростова» сделали из нулевой ничьей крутое событие


Дальше работа закипела. CJ был замечен на стадионе «Газовик» в Оренбурге.



А также на улицах города.



«Спартак» сыграл с ЦСКА в оборонительный футбол? У ВГИКа уже готов мем на злобу дня.



Столичные дерби всякий раз актуализировали мем



Случались и личные разборки с соперниками. Например, с Романом Ерёменко.



Любой тренер хотел бы иметь в своём составе такого игрока, как Бекао, поскольку работать над физикой с ним точно не надо – достаточно просто правильно ввести чит-код.





Не сказать, что мемы были гомерически смешными или что Бекао действительно похож на СиДжея, но в народных умах Родриго уже был неотделим от героя игры.



И тут оказалось, что приезд Бекао на Дон предвкушают не только подписчики ВГИКа…



…но и пресс-служба «Ростова».



Дело в том, что перевод GTA на русский язык породил множество мемов. Естественно, эпичные фразы ВГИКом были также приписаны Бекао.



ЦСКА взял другой мем



И ответил



Ростовчане завершили предматчевую дискуссию и стали готовить стадион к ребрендингу



Проанонсировали состав в стиле игры



Соответствующе представили арбитров



И дали 5 звёзд розыска (наивысший уровень преследования полицией в игре) болельщикам гостей, начавшим скандировать матерные кричалки



Нетипично для российского футбола, что пацанам дали это сделать, но фразу «потрачено» вывели на фасад стадиона!



Никита Кириленко из «Ростова» рассказал в твиттере, как ему в голову пришла эта идея.



Да, легендарная музыка тоже была, причём ещё перед началом встречи.



Ну а по её окончании ростовчане пожелали «армейцам» удачи в матче с «Реалом». В игре группировка врагов СиДжея как раз в фиолетовых цветах.



GTAшная история матча уже вышла на пределы футбольного мирка: например, о ней рассказал популярнейший tjournal и многие другие медиа, не имеющие отношения к футболу и серой РПЛ тем более. «Ростов», для которого посещаемость в 30 тысяч человек уже стала обыденностью, показывает всем, как надо работать. Чего стоит только недавний ролик с Валерием Карпиным ко всё тому же матчу с ЦСКА, который стоил клубу 0 рублей и только Вконтакте собрал более 200 тысяч просмотров.



Про гениально раскрученную и вылившуюся в отличные продажи футболок историю с ковром вы и так помните. Ну а большинству клубов премьер-лиги можно обратиться с призывом Валерия Карпина: «Хватит заниматься ерундой…». Даже 0:0 в холодном декабрьском матче «Ростов» – ЦСКА могут стать ярким событием сезона.

Роман Гуськов, Rusfootball.info
Теги: Ростов ЦСКА Бекао
Сегодня, 13:08
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#4  Александр Чистяков   (Сегодня, 13:50)
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online

Карпин играл хоть в гта ?
Регистрация: 11.09.2016 [жалоба]
#3  diego milito 22   (Сегодня, 13:46)
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  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
"Енисей"-"Ахмат" гораздо интереснее и "смотрибельнее", чем унылое беганье за мячом и "бей, куда попало" в матче "Ростов"-ЦСКА. Напрасно потраченное время на просмотр этого тупого до нельзя, поединка.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
#2  Он_вам_не_димон  Москвобад (Сегодня, 13:26)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Mission completeD ведь должно быть)


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путин - вор
Регистрация: 18.06.2017 [жалоба]
#1  Городовой  Россия (Сегодня, 13:10)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
В битве двух автобусов победил автобус.


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Наше имя всегда - Зенит!Этот выбор простой и точный.Для тебя - это только жизнь.Для меня - это много больше!
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
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