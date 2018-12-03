Mission complete. Пиарщики «Ростова» сделали из нулевой ничьей крутое событие

???



В воскресенье парни из Гроув Стрит попытаются навязать борьбу на "Ростов Арене"#РостовЦСКА pic.twitter.com/a4a7bjNFV8 — Football Club Rostov (@rostovfc) November 28, 2018

Ввел "HESOYAM" и как новенький? ? pic.twitter.com/EbJwDvXukx — Football Club Rostov (@rostovfc) November 29, 2018

Бывает лежишь под одеялом. Засыпаешь. И тут... pic.twitter.com/VpQ3bRBbs2 — Nikita Kirilenko (@NikitaKirilenko) December 2, 2018

Желаем парням из Гроув-стрит удачи в битве с Балласами ??



Будем следить @pfc_cska pic.twitter.com/vjBKWvTCpe — Football Club Rostov (@rostovfc) December 2, 2018

???



"Хватит ерундой заниматься, епт"



Билеты на заключительный домашний матч года #РостовЦСКА на официальном сайте клуба:https://t.co/1181qBxKod pic.twitter.com/djTSilEbtY — Football Club Rostov (@rostovfc) November 15, 2018