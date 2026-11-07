Как сообщил стамбульский клуб, нигерийский форвард получил травму в матче общего этапа Лиги чемпионов против "Штутгарта".
Обследование выявило повреждение связок левого колена и наличие травмированного фрагмента. В клубе приняли решение провести футболисту артроскопическую операцию.
Из-за предстоящей процедуры Осимхен не сыграет в ближайшем матче "Галатасарая" против "Амеда".
Осимхену потребуется операция
"Галатасарай" сообщил о необходимости хирургического вмешательства для нападающего Виктора Осимхена.
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