Захарян может сыграть ближайшем туре Ла Лиги

Полузащитник " Реала Сосьедад" Арсен Захарян близок к возвращению в общую группу после проблем с голеностопом.

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Как пишет Mundo Deportivo, российский футболист должен приступить к полноценным тренировкам с командой перед ближайшим матчем чемпионата Испании.



В пятницу хавбек ещё занимался отдельно, однако дискомфорт в области голеностопа уже не беспокоит его. Ранее Захарян пропустил встречи с "Атлетиком" (1:2) и "Лионом" (1:1) после вывиха лодыжки.



В нынешнем сезоне россиянин провёл семь матчей за "Реал Сосьедад" во всех турнирах и забил два мяча. В воскресенье, 8 ноября, баскский клуб сыграет дома с "Райо Вальекано" в 12-м туре Ла Лиги.