Об этом сообщил турецкий журналист Эмре Джингилер в своих соцсетях. По его информации, стамбульский клуб хочет исключить из соглашения 21-летнего футболиста пункт об отступных в размере 55 млн евро либо увеличить указанную сумму. Представители россиянина согласились провести переговоры с руководством "Галатасарая".
Ранее сообщалось, что интерес к Батракову проявляют "Ливерпуль", "Арсенал", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Челси", "Барселона" и "ПСЖ".
Действующий контракт полузащитника с турецким клубом рассчитан до лета 2031 года.
"Галатасарай" хочет изменить условия контракта Батракова - источник
Руководство "Галатасарая" намерено пересмотреть условия контракта российского полузащитника Алексея Батракова.
Фото: УЕФА