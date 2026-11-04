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"Галатасарай" хочет изменить условия контракта Батракова - источник

Руководство "Галатасарая" намерено пересмотреть условия контракта российского полузащитника Алексея Батракова.
Фото: УЕФА
Об этом сообщил турецкий журналист Эмре Джингилер в своих соцсетях. По его информации, стамбульский клуб хочет исключить из соглашения 21-летнего футболиста пункт об отступных в размере 55 млн евро либо увеличить указанную сумму. Представители россиянина согласились провести переговоры с руководством "Галатасарая".

Ранее сообщалось, что интерес к Батракову проявляют "Ливерпуль", "Арсенал", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Челси", "Барселона" и "ПСЖ".

Действующий контракт полузащитника с турецким клубом рассчитан до лета 2031 года.

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