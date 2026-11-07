Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
Локомотив
0 - 1 0 1
РубинЗавершен

"Локомотив" опубликовал видео с Галактионовым, но до сих пор не объявил о его отставке

"Локомотив" до сих пор не опубликовал официальное сообщение об отставке Михаила Галактионова на своём сайте и страницах в социальных сетях.
Фото: ФК "Локомотив"
О решении расстаться с главным тренером объявил только председатель совета директоров клуба Юрий Нагорных после поражения от "Рубина" (0:1) в 14-м туре РПЛ.

Нагорных лично пришёл на послематчевую пресс-конференцию и сообщил о досрочном прекращении сотрудничества со специалистом. При этом в 00:53 мск в официальном телеграм-канале "Локомотива" появилось видео с послематчевой пресс-конференции Галактионова с такой подписью: "Спите? Мы тоже нет. В ожидании исправления ситуации".

"Локомотив" после 14 туров РПЛ идёт на 15-й строчке в турнирной таблице чемпионата России.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится