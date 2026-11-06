"Локомотив" дома проиграл "Рубину" и опустился в зону вылета

Встреча прошла на "РЖД Арене" и завершилась победой казанской команды со счётом 1:0. Автором единственного мяча стал защитник "Рубина" Егор Тесленко.
Московский клуб с 11 очками теперь идёт на 15-й строчке в таблице РПЛ. "Рубин" находится на седьмой позиции с 18 очками.
Чемпионат России
14 тур
Гол: Тесленко, 71.
"Локомотив": Митрюшкин, Фассон (Раков, 78), Джикия, Сильянов, Годяев (Руденко, 46), Морозов, Бабкин (Коваленко, 78), Титков, Мостовой, Пиняев (Бакаев, 46), Комличенко.
"Рубин": Ставер, Тесленко, Вуячич, Иву, Лобов, Самошников, Бабаев (Рожков, 74), Арройо, Сааведра (Урозов, 90+1), Ходжа (Йочич, 63), Сальседо (Сиве, 90+1).
Предупреждения: Самошников, 54, Тесленко, 62.