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"Локомотив" дома проиграл "Рубину" и опустился в зону вылета

В матче 14-го тура чемпионата России "Локомотив" на своём поле потерпел поражение от "Рубина".
Фото: ФК "Локомотив"
Встреча прошла на "РЖД Арене" и завершилась победой казанской команды со счётом 1:0. Автором единственного мяча стал защитник "Рубина" Егор Тесленко.

Московский клуб с 11 очками теперь идёт на 15-й строчке в таблице РПЛ. "Рубин" находится на седьмой позиции с 18 очками.

Чемпионат России

14 тур

Гол: Тесленко, 71.

"Локомотив": Митрюшкин, Фассон (Раков, 78), Джикия, Сильянов, Годяев (Руденко, 46), Морозов, Бабкин (Коваленко, 78), Титков, Мостовой, Пиняев (Бакаев, 46), Комличенко.

"Рубин": Ставер, Тесленко, Вуячич, Иву, Лобов, Самошников, Бабаев (Рожков, 74), Арройо, Сааведра (Урозов, 90+1), Ходжа (Йочич, 63), Сальседо (Сиве, 90+1).

Предупреждения: Самошников, 54, Тесленко, 62.

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