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РубинЗавершен

"Жаль Галактионова". Пономарёв отреагировал на очередное поражение "Локомотива"

Бывший защитник сборной СССР Владимир Пономарёв прокомментировал Rusfootball.info поражение "Локомотива" от "Рубина" в 14 туре РПЛ.
Фото: ФК "Локомотив"
Пономарёв считает, что нынешний состав не располагает исполнителями, способными вывести "железнодорожников" на новый уровень.

- Жаль Галактионова. Он не виноват в том, что руководители клуба продали ведущих игроков команды. Нет игры у "Локомотива". Так, иногда какие-то стихийные моменты возникают, передают мяч друг другу, но в целом ничего нет у них.

Но самое важное - нет там сейчас таких футболистов в составе, которые могли бы поднять команду. Это печально. Пиняев что ли? Нет. Нет нормальной защиты, нет полузащиты и атаки, - сказал Пономарёв.

Московский клуб с 11 очками теперь идёт на 15-й строчке в таблице РПЛ.

Виктория Яковлева, Rusfootball.info

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