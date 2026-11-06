"Жаль Галактионова". Пономарёв отреагировал на очередное поражение "Локомотива"

- Жаль Галактионова. Он не виноват в том, что руководители клуба продали ведущих игроков команды. Нет игры у "Локомотива". Так, иногда какие-то стихийные моменты возникают, передают мяч друг другу, но в целом ничего нет у них.
Но самое важное - нет там сейчас таких футболистов в составе, которые могли бы поднять команду. Это печально. Пиняев что ли? Нет. Нет нормальной защиты, нет полузащиты и атаки, - сказал Пономарёв.
Московский клуб с 11 очками теперь идёт на 15-й строчке в таблице РПЛ.
Виктория Яковлева, Rusfootball.info