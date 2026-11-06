"Жаль Галактионова". Пономарёв отреагировал на очередное поражение "Локомотива"

Фото: ФК "Локомотив"

Но самое важное - нет там сейчас таких футболистов в составе, которые могли бы поднять команду. Это печально. Пиняев что ли? Нет. Нет нормальной защиты, нет полузащиты и атаки, - сказал Пономарёв.