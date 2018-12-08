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Павел Комолов: был шанс сыграть вничью

Полузащитник "Енисея" Павел Комолов прокомментировал поражение от ЦСКА (1:2), передает корреспондент Rusfootball.info.

- Был шанс сыграть вничью. Не забили пенальти. Этого не хватало для того, чтобы набрать очки.

- Можно ли сказать, что игра была ничейной?

- Тяжело сказать. Два разных тайма. Плохо играли.

- Какие корректировки внес Аленичев в перерыве?

- Тактических не было корректировок. Я вышел на поле в первом тайме, в перерыве он ничего не поменял. Сказал, чтобы расслабились.

- Почему команда так слабо начала? Нервы?

- Здесь смесь разных фактов. Наверное психологически не готовы были к игре.

- Сейчас будет длительный перерыв. Планируете поехать отдыхать?

- На недельку с женой в Австрию.

- Какие страны можете посоветовать?

- Литва отличная страна, я там жил, как и в Польше. На самом деле, если выбирать виды отдыха, то я не предпочитаю валяться на пляже.
Теги: Комолов Енисей ЦСКА
Сегодня, 18:01
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