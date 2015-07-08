Российский футбол учится продвигать себя. Это очень круто

Итак, пакет №1 на матчи против @zenit_spb, @pfc_cska и @FCEnisey с рабочим названием "Что здесь делает Енисей?" Стоимость абонементов в зависимости от сектора: от 1 100 до 16 000 рублей. pic.twitter.com/HnQcZO2uiH