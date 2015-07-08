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Российский футбол учится продвигать себя. Это очень круто

Годами мы с тоской смотрели на то, как клубы нашей лиги пытались представлять свой продукт, но теперь всё изменилось. Почему этот сезон такой классный в плане медиа.

Мы будем ещё долго изживать советское наследие. В этическом плане в первую очередь. Никуда не денешься: парадигма навязывалась долго и слишком настойчиво. Избавиться одним мановением от этих метастаз было бы слишком желанно, но так устройства человеческой личности и общества не работают.

Но здесь нас интересует эстетика. Конкретнее говоря то, как российский футбол учился выглядеть привлекательным в медиа. Как он избавлялся от серьёзной мины и неуместной торжественности, с которой зрителю преподносили развлекательный продукт. Как наши клубы учились шутить над другими, смеяться над собой и наконец-то стали современными.

***

Ещё несколько лет назад мы писали о том, что работать с болельщиками, как это делал ЦСКА, недопустимо. Не только по причине бессмысленности такого труда. Тем, кто следил за социальными сетями московского клуба, становилось реально неловко: испанский стыд прошибал до пота.

На всякий случай – если вы забыли, как это выглядело – характерный пример.



До того момента, как российский футбол осознал, что ему нужно прилично и весело представляться, медиа в нашей лиге выглядели именно так. Правда, большинство клубов этим просто не занималось. Естественно, к чему это баловство, когда можно напечатать безвкусных программок к грядущей игре?

Вернёмся к ЦСКА: теперь «армейцы» в этом направлении действуют совершенно иначе. Теперь у болельщиков есть повод проверять твиттер своей команды. И больше не надо закрывать вкладку браузера или приложение на смартфоне, вздрагивая от ужаса.



У глобальной онтологической перемены нашего футбола есть конкретная ключевая фигура. Человек, первым преодолевший старомодное пренебрежение к развлекательному контенту и продемонстрировавший важность его качества. Правда, и ему должно было повезти. Без удачи (или неудачи) столь крупные метаморфозы не происходят.

Станислав Меркис рулил социальными сетями красноярского «Енисея» и пытался добиться места в клубе, ещё будучи школьником. При том руководстве, с которым он пытался начинать профессиональную деятельность, это было невозможно. Солидные пожилые мужчины не любят обращать внимание на баловство. И уж тем более тратить на это деньги.

С тех времён сохранилось замечательное фото: медиа пытается стать частью русского футбола - ретроградского и беспощадного.

Российский футбол учится продвигать себя. Это очень круто

Фото: vk.com/merkis


Но местечковые беды «Енисея» переросли во кое-что значимое. Поменялось руководство - и Станислав получил должность, которую занимает и сейчас.

Это было летом 2016. Какое-то время клуб из Красноярска оставался уникальным, но процесс уже запустился: клубы премьер-лиги начали шевелиться, понимая, сколько внимания привлекает грамотная работа в сети.

И в этом сезоне наконец-то сложилась ситуация, при которой информационное пространство вокруг большинства клубов в меру насыщено (сейчас речь не о московском «Спартаке», у них как раз не в меру). Интересоваться ими и получать удовольствие, оказалось, можно и среди недели, когда до похода на стадион ещё остаётся ждать несколько дней.

ЦСКА не единственный клуб, порадовавший нас в этом году. Гораздо дальше продвинулся «Ростов». История с ковром – из довольно сомнительного жеста болельщиков сделали целый тренд, который привёл к тому, что «резервную» форму реально начали покупать. Приглашение Карпина на стадион с уморительным «Ёпт», из чего так же сделали отдельный мерч. Переписка с пресс-службой ЦСКА в твиттере и последующее оформление игры против москвичей.


Если кто совсем в танке и не в курсе, защитник «армейцев» Бекао слегка похож на героя культовой игрушки GTA: San Andreas.
Матч с ЦСКА стал главным достижением пиар-службы «Ростова». Получилось и смешно, и колоритно. Запомнится наверняка надолго.


Правда, бывали и неприятные последствия этой вовлечённости «Ростова» в публичную жизнь. После того, как дончане проиграли «Крыльям», их официальный твиттер назвал судью Карасева клоуном. Вскоре твит был удален, но интернет помнит все: изображение успели сохранить и поделиться с теми, кто ещё не успел оценить чувство юмора пиар-службы.



Кстати, и здесь первым был «Енисей». Незадолго до подвига пиарщиков «Ростова» в твите сибирского клуба был дан явный намек на то, кто на самом деле арбитр Матюнин.



Другие клубы отстают, но хотя бы двигаются. Неожиданно смог в юмор суровый «Урал»



«Локомотив» перед дерби сделал собственную версию «Лиги плохих шуток». Тарасов оказался неплох в новом амплуа.



Буксует «Спартак». Пару лет назад они могли сделать очень неплохой ролик, а теперь вообще не используют свои возможности. Самый популярный клуб в стране просто не интересует возможность многогранного общения со своей публикой. Впрочем, они всегда идут по своему, особенному пути.



Реакции, которые наши клубы получали на свою интернет-деятельность в этом году, наверняка сподвигнут и остальных. Может, не всех сразу, но постепенно мы придём к всеобщему понимаю необходимости общения с болельщиками таким образом.

А пока можно порадоваться – мы сдвинулись с мёртвой точки и кайфовать можно прямо сейчас.


Григорий Каленов, Rusfootball.info
Теги: ЦСКА Ростов Енисей Спартак Локомотив
Сегодня, 12:01
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#2  diego milito 22   (Сегодня, 13:24)
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: acetophenon
В футбол играть учитесь, бесславные ублюдки!


В футбол не умеют, поэтому-то и осваивают всякую околофутбольную тему; что подвернется воспаленному разуму пиарщика, то и сгодиться.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
#1  acetophenon  Пискарёвка (Сегодня, 12:41)
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Болеет за:
«Зенит»
В футбол играть учитесь, бесславные ублюдки!
Регистрация: 6.12.2014 [жалоба]
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