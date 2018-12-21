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Юрий Газинский признан спортсменом года на Кубани

Капитан "Краснодара" Юрий Газинский признан спортсменом года на Кубани.

Голосование организовала Федерация спортивных журналистов Кубани совместно с Олимпийским советом Краснодарского края.

Юрий Газинский признан спортсменом года на Кубани


Rusfootball.info
Теги: Краснодар Газинский
Сегодня, 14:55
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#2  hulk123  Усть-Лабинск (Сегодня, 15:35)
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Капитан Мартынович!
Регистрация: 4.03.2018 [жалоба]
#1  dobr25  Самарская область (Сегодня, 15:14)
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Болеет за:
«Крылья Сов»
хотя сам с Хабаровска


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Пока не добьешься желаемого в этом мире, уйти в иной права не имеешь!
Регистрация: 14.07.2010 [жалоба]
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