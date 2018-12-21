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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Источник: определена первая группа игроков, которые покинут "Спартак"
Порталу sport_inside стали известны ближайшие кадровые решения в "Спартаке".
Согласно данным источника, команду в ближайшее время покинут 4 игрока. Речь идет об Александре Самедове, Джано Ананидзе, Ивелине Попове и Сальваторе Боккетти.
Согласно данным источника, команду в ближайшее время покинут 4 игрока. Речь идет об Александре Самедове, Джано Ананидзе, Ивелине Попове и Сальваторе Боккетти.
Накануне Спартак отправил уведомления четырём игрокам и их агентам о том, чтобы те начали поиск новых клубов в ближайшее трансферное окно. Адресаты - Боккетти, Самедов, Попов и Ананидзе.— sport_inside (@sportinside2013) December 21, 2018
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