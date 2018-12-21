Источник: определена первая группа игроков, которые покинут "Спартак"

Накануне Спартак отправил уведомления четырём игрокам и их агентам о том, чтобы те начали поиск новых клубов в ближайшее трансферное окно. Адресаты - Боккетти, Самедов, Попов и Ананидзе. — sport_inside (@sportinside2013) December 21, 2018

Порталу sport_inside стали известны ближайшие кадровые решения в "Спартаке".Согласно данным источника, команду в ближайшее время покинут 4 игрока. Речь идет об Александре Самедове, Джано Ананидзе, Ивелине Попове и Сальваторе Боккетти.