Новости партнеров

Источник: определена первая группа игроков, которые покинут "Спартак"

Порталу sport_inside стали известны ближайшие кадровые решения в "Спартаке".

Согласно данным источника, команду в ближайшее время покинут 4 игрока. Речь идет об Александре Самедове, Джано Ананидзе, Ивелине Попове и Сальваторе Боккетти.

Теги: Спартак Самедов Попов Ананидзе Боккетти
Сегодня, 15:01
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
25
(7)
#25  Колян Безмолвный   (Сегодня, 17:29)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
всех надо убирать ни один не по уровню!
Регистрация: 6.06.2018 [жалоба]
#24  Frankenstein   (Сегодня, 17:21)
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Жаника нужно оставлять,по остальным согласен
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
#23  Vlad-ОБЖ 66  ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 17:19)
  • 0
  •  (0)
online

Цитата: tiki
в январе 25...поздновато расти

кавычки.. smirk
После травмы он сам не свой, возможно уже не заиграет, так нужно проверить и посмотреть, а на лавке не увидишь.. Пусть в условных Крыльях попробует, а там видно будет.. С Ташаевым примерно то же..


--------------------
Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
#22  tiki  Москва (Сегодня, 17:13)
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Vlad-ОБЖ 66
Тимофеева

он 94ого года вроде как.ему в январе 25...поздновато расти. не понимаю почему его все молодым считают. почти ровесник кокоши


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
#21  афанасий  Воронежская обл. (Сегодня, 17:12)
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Факел»
Из креатива один Ханни останется? Ну значит уже весной он будет руки выламывать руководству как Фернандеш в Локо сейчас.


--------------------
Я не работаю на "Дожде", не проповедую верующим
Регистрация: 30.12.2009 [жалоба]
#20  1964netto_  Казахстан (Сегодня, 17:09)
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
С конем какие то непонятно.
Жано- светлая голова.
Пусть играет.


--------------------
Спартак (Москва) с 1978 года и навсегда!!!
Регистрация: 17.05.2009 [жалоба]
#19  Vlad-ОБЖ 66  ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 16:58)
  • +1
  •  (3)
online

Цитата: tiki
ну не вам трещать, если честно
сами брали всяких Набиуллиных, Терентьевых, Заболотных, Оздоевых и список не полон

Отличный ответ!

Цитата: tiki
Боккетти то за что?

А что он два года делает? Какой толк от него?
Рошу, Петковича ещё бы впарить кому-нибудь..
Тимофеева с Ташаевым в аренду, пусть играют, глядишь и "подрастут"..
Цитата: Женёка
Вот с Поповым и Жано больше всех непоняток!

Жано давно надо было отдать, хрусталь на лавке, даже не на лавке, а по санаториям и лечебницам лет 7 ошивается, получая приличные бабки, до 30 лет умудрился в перспективных просидеть..


--------------------
Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
#18  Л. Месси  Антарктида (Сегодня, 16:51)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Ssakoll2
Одна партия шлака на выход. Готовят закупку новой партии.

И это говорит болела команды, скупающей (берущей бесплатно) по составу за сезон и выкидывающей этот шлак вместе с тренером. Регулярно.
Регистрация: 24.02.2018 [жалоба]
#17  tiki  Москва (Сегодня, 16:42)
  • +2
  •  (8)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Ssakoll2
Одна партия шлака на выход. Готовят закупку новой партии.

ну не вам трещать, если честно
сами брали всяких Набиуллиных, Терентьевых, Заболотных, Оздоевых и список не полон


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
#16  Ssakoll2  Столица Российской Империи (Сегодня, 16:38)
  • -8
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
Одна партия шлака на выход. Готовят закупку новой партии.
А Глушаков, Ещенко, Комбаров, Ребров - это всё для Спартака. )))
Регистрация: 28.01.2016 [жалоба]
#15  Женёка  Дзержинск (Сегодня, 16:31)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Ну Самедова не жалко, спасибо что помог в некоторые моменты, но сейчас просто не тянет да и на его позиции игроков хватает, и Ломовицкий (Бакаев), Ташаев, Роша!
Боккети непонятно, ну поправится Жиго, всё равно получается 1 защитник на замену, а случись что и как быть?
Вот с Поповым и Жано больше всех непоняток! Уходит Ерёменко, уйдет Жано, Попов... и кто на замене будет?! у нас в центре остаются Фернандо, Зобнин, Глушаков! Или брать кого то собираются (того же Каборе) или у нас жопа получается!!!
Регистрация: 6.05.2009 [жалоба]
#14  Волжанин   (Сегодня, 16:09)
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: ФКСМ_1922
Глушаков, Комбаров и Кутепов уже ушли?

Это основа новой команды Кононова.

Цитата: nedva
выходит Ерёменко остается?

Первым игроком, который покинет «Спартак» в ближайшее время, стал Роман Еременко. Руководство клуба не стало активировать опцию полноценного подписания контракта с футболистом, хотя сам игрок и его агент об этом уведомлены не были. С 1 января 2019 года он не будет являться игроком клуба.
Регистрация: 6.05.2015 [жалоба]
#13  Lord  Подольск-Москва-Тверь (Сегодня, 15:59)
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: ФКСМ_1922
А Глушаков, Комбаров и Кутепов уже ушли?

мечтай дальше...
Цитата: tiki
Боккетти то за что?

Ну им видимо виднее. В их понятии Глушак и Комбаров видать элита, а Бокетти так, не сдался в общем. По мне в Спартаке баласта полкоманды и Бокетти к этому баласту если и относится то где нить в конце списка. К Попову отчасти это тоже относится. Вот Самедов да, отыграл свое, Жано вечно травмированный....
Регистрация: 11.07.2006 [жалоба]
#12  Blessing  Спб (Сегодня, 15:49)
  • -6
  •  (12)
online
Болеет за:
«Зенит»
Мля, заслуженные всё люди. worried


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#11  Лечащий Врач  Москва (Сегодня, 15:42)
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: tiki
ну он медлителен,

И от него,как от Кутепова,мяч не отлетает


--------------------
Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017 [жалоба]
#10  tiki  Москва (Сегодня, 15:40)
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Л. Месси
Цитата: tiki
Боккетти то за что?

В схеме Бердыева он бы играл до 50 лет.)))
У нас не тянет.

ну он медлителен, но прямо явных просчетов как у Чернова я не вижу


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
#9  Л. Месси  Антарктида (Сегодня, 15:37)
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: tiki
Боккетти то за что?

В схеме Бердыева он бы играл до 50 лет.)))
У нас не тянет.
Регистрация: 24.02.2018 [жалоба]
#8  Батька   (Сегодня, 15:36)
  • +4
  •  (10)

Жано мля лечили 10 лет ...только выздоровел ...пол годика можно посмотреть на него! Парень то умный с пасом и ударом ..
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
#7  Hank Moody  Россия (Сегодня, 15:25)
  • -8
  •  (16)
Болеет за:
«Челси»
Как так? Лучший правый хав с Роспаспортом оказался ненужным "великим"?
Там паравозы вроде от Тарасова хотят избавится-налетай свинина


--------------------
Боже,
Сколько правды в глазах государственных шлюх!
Боже,
Сколько веры в руках отставных палачей!
ДДТ
Регистрация: 4.05.2015 [жалоба]
#6  nedva  Russia (Сегодня, 15:22)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Попов и Джано на выход, выходит Ерёменко остается?
Регистрация: 23.11.2009 [жалоба]
#5  Zmei  Москва (Сегодня, 15:21)
  • +1
  •  (5)
online

Бред, не верю....
у Самедова пол года контракта осталось...
Регистрация: 20.06.2008 [жалоба]
#4  tiki  Москва (Сегодня, 15:14)
  • +10
  •  (12)
online
Болеет за:
ЦСКА
Боккетти то за что?


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
#3  Borg  Burg (Сегодня, 15:08)
  • -2
  •  (14)

Цитата: ФКСМ_1922
А Глушаков, Комбаров и Кутепов уже ушли?


Ещенко, Ребров,
Регистрация: 9.10.2018 [жалоба]
#2  FedorFedorych  Ладыжин (Сегодня, 15:08)
  • +1
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Малавата будет...
Регистрация: 18.02.2012 [жалоба]
#1  ФКСМ_1922  Наш город - Ваша столица (Сегодня, 15:04)
  • +4
  •  (22)
Болеет за:
«Спартак»
А Глушаков, Комбаров и Кутепов уже ушли?


--------------------
Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.