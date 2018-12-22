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Роман Бабаев: приглашать в ЦСКА Ерёменко - просто неразумно

Генеральный директор ЦСКА рассказал о том, возможно ли возвращение Романа Ерёменко в "армейский" клуб:

Роман Бабаев: приглашать в ЦСКА Ерёменко - просто неразумно

Фото: Оф. сайт "Спартака"

– Дорога в ЦСКА для Еременко закрыта?

– На данный момент – да, закрыта. После того что случилось это практически исключено. Во-первых, мы прислушиваемся к мнению болельщиков. Если летом они готовы были его принять и поддерживать в каждой игре, потому что каждый может оступиться, то теперь… Огромный знак вопроса.

– А во-вторых?

– Чисто спортивный принцип. Если летом мы не могли спрогнозировать, как наши новички будут прогрессировать, то сейчас можно констатировать: коллектив у нас сплоченный. Игра наладилась. И брать кого-то еще, перекрывать дорогу молодым – просто неразумно, - приводит слова Романа Бабаева "Спорт-Экспресс".
Сегодня, 08:42
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#6  Лечащий Врач  Москва (Сегодня, 10:22)
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Городовой
Наркоманы Цска

А ты,дворник,в каком году переобулся из красно-белых в лазурно-педерастических?


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Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017 [жалоба]
#5  Городовой  Россия (Сегодня, 10:17)
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Наркоманы Цска не нужны,это к Сраптаку.К тому же игрок явно растерял все свои умения и превратился в откровенный балласт,который завтра опять нюхать начнет.Зачем армейцам такое чудо,которое раз уже команду подставило,а потом и вовсе предало ради злейшего соперника?)Уважающий себя клуб после такого даже не вспомнит об этом игрочишке.


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Наше имя всегда - Зенит!Этот выбор простой и точный.Для тебя - это только жизнь.Для меня - это много больше!
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
#4  serega_user  serega_user (Сегодня, 10:08)
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Пффф...если летом я считал, что он мог бы принести пользу команде, то сейчас, после столь неожиданного для меня прогресса нашего пионеротряда, этому предателю в команде делать абсолютно нечего. И да, я счастлив, что спартачи не оставляют его у себя. Теперь сильно задумается над тем, куда ему все таки стоило перейти летом.
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
#3  cska1971  Москва (Сегодня, 10:03)
  • +3
  •  (5)
online

Все правильно сказал...
Регистрация: 26.01.2007 [жалоба]
#2  Lols  Лондон (Сегодня, 09:37)
  • +3
  •  (9)
online
Болеет за:
«Ньюкасл»
Как так? Тут же «балещики» говно клуба спортака орали что еременко игрок экстра класса, что за ним будущее, на нем надо команду строить laughing laughing а тут уже контракт расторг их убогий клуп smile
Регистрация: 11.03.2018 [жалоба]
#1  Egorysche   (Сегодня, 09:14)
  • +7
  •  (7)
online

удел предателей - страдать
Регистрация: 26.03.2015 [жалоба]
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