Массимо Каррера: планов вернуться в Россию нет

Бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера поделился планами на будущее, а также рассказал о любимом хобби, которому посвящает большую часть свободного времени."Планов вернуться в Россию нет. Про будущую работу пока ничего не знаю. Я живу в настоящем. Не в прошлом и не в будущем. Просто хочу жить своей жизнью.Моё хобби — теннис. В России мы даже встречались с Евгением Кафельниковым. Пару лет назад, когда мы с Конте тренировали сборную Италии, у нас было больше свободного времени. Играл каждый день. Когда приехал в Москву, не играл вообще - было много работы", - сказал Каррера.