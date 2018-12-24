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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Массимо Каррера: планов вернуться в Россию нет
Бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера поделился планами на будущее, а также рассказал о любимом хобби, которому посвящает большую часть свободного времени.
"Планов вернуться в Россию нет. Про будущую работу пока ничего не знаю. Я живу в настоящем. Не в прошлом и не в будущем. Просто хочу жить своей жизнью.
Моё хобби — теннис. В России мы даже встречались с Евгением Кафельниковым. Пару лет назад, когда мы с Конте тренировали сборную Италии, у нас было больше свободного времени. Играл каждый день. Когда приехал в Москву, не играл вообще - было много работы", - сказал Каррера.
"Чемпионат.сом"
"Планов вернуться в Россию нет. Про будущую работу пока ничего не знаю. Я живу в настоящем. Не в прошлом и не в будущем. Просто хочу жить своей жизнью.
Моё хобби — теннис. В России мы даже встречались с Евгением Кафельниковым. Пару лет назад, когда мы с Конте тренировали сборную Италии, у нас было больше свободного времени. Играл каждый день. Когда приехал в Москву, не играл вообще - было много работы", - сказал Каррера.
"Чемпионат.сом"
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