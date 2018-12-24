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Массимо Каррера: планов вернуться в Россию нет

Бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера поделился планами на будущее, а также рассказал о любимом хобби, которому посвящает большую часть свободного времени.

"Планов вернуться в Россию нет. Про будущую работу пока ничего не знаю. Я живу в настоящем. Не в прошлом и не в будущем. Просто хочу жить своей жизнью.

Моё хобби — теннис. В России мы даже встречались с Евгением Кафельниковым. Пару лет назад, когда мы с Конте тренировали сборную Италии, у нас было больше свободного времени. Играл каждый день. Когда приехал в Москву, не играл вообще - было много работы", - сказал Каррера.

"Чемпионат.сом"
Теги: Каррера Спартак
Сегодня, 22:01
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(1)
#5  xxd   (Сегодня, 23:18)
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Александр Иванов
cadallero555,
Он вам чемпионство привёз, аллё!

Это же свиньи неблагодарные..чего ты хотел от них..
Регистрация: 6.07.2018 [жалоба]
#4  Александр Иванов  Санкт-Петербург (Сегодня, 23:05)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
cadallero555,
Он вам чемпионство привёз, аллё!
Регистрация: 8.11.2015 [жалоба]
#3  waldemar  воронеж (Сегодня, 22:46)
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Победоносный Зенит
А ты в России на фиг никому не нужен.

Да посильней СИМАШКИ БУДЕТ .
Регистрация: 30.08.2015 [жалоба]
#2  Победоносный Зенит  Санкт-Петербург (Сегодня, 22:41)
  • -5
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
А ты в России на фиг никому не нужен.


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Я видел как унижают спартак 0-5,0-7 и т.д.
Регистрация: 17.09.2017 [жалоба]
#1  cadallero555   (Сегодня, 22:11)
  • -5
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Паскуда итальянская... за счёт налогоплательщиков нажился, и свалил в свою Макаронию.
Регистрация: 16.12.2017 [жалоба]
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