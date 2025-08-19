Матчи Скрыть

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Реал Мадрид
22:00
ОсасунаНе начат

"Локомотив" интересуется полузащитником "Крыльев Советов" - источник

"Локомотив" может подписать полузащитника самарских "Крыльев Советов".
Фото: ФК "Крылья Советов"
По информации источника, московский "Локомотив" ведет продвинутые переговоры по трансферу полузащитника "Крыльев Советов" Ивана Олейникова. Договоренности могут быть достигнуты в ближайшее время.

Иван Олейников выступает за самарские "Крылья Советов" с августа 2024 года - полузащитник провел за клуб 34 матча и записал на свой счет 6+6 по системе "гол+пас". Ранее полузащитник был игроком грозненского "Ахмата", песчанокопской "Чайки", ярославского "Шинника", воронежского "Факела" и ЦСКА.

Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего футболиста в 1,4 миллиона евро. Контракт полузащитника с самарцами рассчитан до лета 2027 года.

Источник: Sport24.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится