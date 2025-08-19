Романцев — о возможной отставке Семака из "Зенита": это смешно, господа

«Его вообще грех трогать — шесть лет подряд выигрывал чемпионат. А теперь, пока ещё команда не разбежалась, его уже отправляют в отставку. Но это смешно, господа, просто смешно. Надеюсь, что Семак также смеётся над ними», — цитирует Романцева «Московский комсомолец».
В 5-м туре Российской Премьер-Лиги петербургский "Зенит" на выезде сыграл вничью с московским "Спартаком" (2:2). После 5 сыгранных туров команда Сергея Семака располагается на 9 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 6 набранными очками. Лидирует в таблице московский "Локомотив", набравший 13 баллов в 5 встречах.
Следующий матч «Зенит» проведет на домашнем стадионе «Газпром Арена» 23 августа в рамках 6-го тура РПЛ против махачкалинского «Динамо».
Напомним, что с 2019 по 2024 год бессменным чемпионом России становился петербургский «Зенит» под руководством Сергея Семака.
Бывший тренер «Спартака» Олег Романцев прокомментировал слухи о возможной отставке Сергея Семака из «Зенита».
Фото: ФК "Зенит"