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"Оренбург" на сборах просмотрит экс-защитника ЦСКА Козлова

Экс-защитник ЦСКА Савелий Козлов может продолжить карьеру в "Оренбурге".

"Оренбург" уехал на сборы. На просмотре находится защитник Савелий Козлов и один игрок из молодежки. Входит ли в сферу наших интересов Денис Давыдов? Все узнаете в свое время на официальном сайте", — сказал генеральный директор "Оренбурга" Василий Столыпин.

Нынешний контракт 21-летнего игрока с "Тюменью" рассчитан до 30 июня 2019 года.

Sport24
Теги: Оренбург ЦСКА Козлов
Сегодня, 14:15
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