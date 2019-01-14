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Клаудио Маркизио: в России совсем другое представление о футболе

Хавбек "Зенита" Клаудио Маркизио рассказал о своей адаптации к российскому футболу.

"Российский футбол мне многое дает не только на поле, но и за его пределами. Здесь другой подход ко всему, другое представление о футболе и другой язык. Надеюсь, я смогу полностью освоиться в этой культуре как можно быстрее", - цитирует Маркизио сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Маркизио перешел в "Зенит" в сентябре прошлого года. В текущем сезоне он провел в составе петербургского клуба 14 матчей, но результативными действиями не отметился.
Теги: Зенит Маркизио
Сегодня, 15:42
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#6  Makc33   (Сегодня, 16:41)
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Ну конечно другое ,можно сказать что его вообще нет,футбола. Пародия
Регистрация: 26.09.2018 [жалоба]
#5  Scoter  дом (Сегодня, 16:32)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Никакущий
Регистрация: 26.09.2006 [жалоба]
#4  KolpinoOnTour  Saint-Petersburg (Сегодня, 16:29)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Ville
но результативными действиями не отметился.


Журналистика, которую мы заслужили))

ахахах)) в натуре, какой-то блогер(который дополнил вырезку из статьи) из го.на!)) 2 гола точно он забивал и вроде как пас был. smirk


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14 сектор! За традиционный футбол!!!
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Регистрация: 1.03.2015 [жалоба]
#3  ljubljana  Over here (Сегодня, 16:08)
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Цитата: kobr
но результативными действиями не отметился.

Вранье. Как минимум Анжи забивал - запомнилось.

если верить вики - он и ахмату еще палку кидал. а еще результативное действие было в игре с конями
Регистрация: 1.02.2016 [жалоба]
#2  kobr   (Сегодня, 15:55)
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но результативными действиями не отметился.

Вранье. Как минимум Анжи забивал - запомнилось.
Регистрация: 24.10.2006 [жалоба]
#1  Ville  СПб (Сегодня, 15:45)
  • +1
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online

но результативными действиями не отметился.


Журналистика, которую мы заслужили))


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купил себе ковер!
Регистрация: 26.01.2008 [жалоба]
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