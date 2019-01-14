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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
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"Спартак": у Мельгарехо со здоровьем все в порядке
Пресс-служба "Спартака" сообщила, что со здоровьем полузащитника Лоренсо Мельгарехо все в порядке.
"Сегодня ряд СМИ сообщили, что Мельгарехо досрочно закончил утреннюю тренировку. Спешим успокоить болельщиков: у нашего футболиста со здоровьем все в порядке! Вечером Лоренсо работал в общей группе и принял участие в двусторонке на ограниченном участке поля", - говорится в сообщении.
"Сегодня ряд СМИ сообщили, что Мельгарехо досрочно закончил утреннюю тренировку. Спешим успокоить болельщиков: у нашего футболиста со здоровьем все в порядке! Вечером Лоренсо работал в общей группе и принял участие в двусторонке на ограниченном участке поля", - говорится в сообщении.
?? Сегодня ряд СМИ сообщили, что @Melgarejo25 досрочно закончил утреннюю тренировку. Спешим успокоить болельщиков: у нашего футболиста со здоровьем всё в порядке! ??— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) January 14, 2019
?? Вечером Лоренсо работал в общей группе и принял участие в двусторонке на ограниченном участке поля.#Спартак pic.twitter.com/bk6gWZqrzx
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