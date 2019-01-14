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"Спартак": у Мельгарехо со здоровьем все в порядке

Пресс-служба "Спартака" сообщила, что со здоровьем полузащитника Лоренсо Мельгарехо все в порядке.

"Сегодня ряд СМИ сообщили, что Мельгарехо досрочно закончил утреннюю тренировку. Спешим успокоить болельщиков: у нашего футболиста со здоровьем все в порядке! Вечером Лоренсо работал в общей группе и принял участие в двусторонке на ограниченном участке поля", - говорится в сообщении.

Теги: Мельгарехо Спартак
Сегодня, 21:20
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