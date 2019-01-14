"Спартак": у Мельгарехо со здоровьем все в порядке

?? Сегодня ряд СМИ сообщили, что @Melgarejo25 досрочно закончил утреннюю тренировку. Спешим успокоить болельщиков: у нашего футболиста со здоровьем всё в порядке! ??



?? Вечером Лоренсо работал в общей группе и принял участие в двусторонке на ограниченном участке поля.#Спартак pic.twitter.com/bk6gWZqrzx